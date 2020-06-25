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Кремль будет наблюдать за влиянием обвинения главы Косово на переговоры
Кремль наблюдает за тем, как обвинение главы самопровозглашенной Республики Косово Хашима Тачи в военных преступлениях скажется на переговорном процессе,... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T13:17
хашим тачи
нато
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хашим тачи, нато, евросоюз, дмитрий песков, косово, сша, приштина, в мире

Кремль будет наблюдать за влиянием обвинения главы Косово на переговоры

13:17 25.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкХашим Тачи
Хашим Тачи
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Хашим Тачи. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Кремль наблюдает за тем, как обвинение главы самопровозглашенной Республики Косово Хашима Тачи в военных преступлениях скажется на переговорном процессе, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы наблюдаем за тем, как это может сказаться. Пока мы знаем, что после этого решения косовар заявил об отказе выезжать куда-либо и принимать участие в каких-то выездных встречах. Поэтому сейчас мы очень внимательно наблюдаем за развитием событий", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как он относится к обвинениям Тачи в военных преступлениях, и как это может сказаться на переговорном процессе.
Жители Приштины с флагом самопровозглашенной респупблики Косово
Вчера, 10:53
Не уверен в будущем. Премьер Косова отказался от переговоров с Сербией
Премьер самопровозглашенной республики Косово Авдулах Хоти заявил в четверг, что отказался от участия в переговорах с руководством Сербии в США 27 июня. Накануне президент самопровозглашенной Республики Хашим Тачи отменил свой визит в Вашингтон после обвинений Специальной прокуратуры международного суда по преступлениям в Косово (SPO) в Гааге в совершении военных преступлений в 1998-1999 годах. Ожидалось, что встреча в Вашингтоне пройдёт между президентом Сербии Александром Вучичем и косовским "премьером" Хоти.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
Руководство Сербии под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае сербским гражданам в 2011 году было вынуждено начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС. Однако после введения в ноябре 2018 года властями в Приштине торговых пошлин в размере 100% на товары из Сербии, а также Боснии и Герцеговины, диалог был приостановлен.
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Хашим ТачиНАТОЕвросоюзДмитрий ПесковКосовоСШАПриштинаВ мире
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