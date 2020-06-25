Кремль будет наблюдать за влиянием обвинения главы Косово на переговоры

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Кремль наблюдает за тем, как обвинение главы самопровозглашенной Республики Косово Кремль наблюдает за тем, как обвинение главы самопровозглашенной Республики Косово Хашима Тачи в военных преступлениях скажется на переговорном процессе, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

"Мы наблюдаем за тем, как это может сказаться. Пока мы знаем, что после этого решения косовар заявил об отказе выезжать куда-либо и принимать участие в каких-то выездных встречах. Поэтому сейчас мы очень внимательно наблюдаем за развитием событий", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как он относится к обвинениям Тачи в военных преступлениях, и как это может сказаться на переговорном процессе.

Премьер самопровозглашенной республики Косово Авдулах Хоти заявил в четверг, что отказался от участия в переговорах с руководством Сербии в США 27 июня. Накануне президент самопровозглашенной Республики Хашим Тачи отменил свой визит в Вашингтон после обвинений Специальной прокуратуры международного суда по преступлениям в Косово (SPO) в Гааге в совершении военных преступлений в 1998-1999 годах. Ожидалось, что встреча в Вашингтоне пройдёт между президентом Сербии Александром Вучичем и косовским "премьером" Хоти.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.