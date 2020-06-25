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Путин и Вучич обсудили ситуацию на Балканах
Президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич обсуждали ситуацию на Балканах, решения должны основываться на резолюциях ООН, площадки не так... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T13:17
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александр вучич, хашим тачи, нато, евросоюз, дмитрий песков, косово, оон, сша, приштина, в мире

Путин и Вучич обсудили ситуацию на Балканах

13:17 25.06.2020
299
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич во время встречи
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич во время встречи
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич обсуждали ситуацию на Балканах, решения должны основываться на резолюциях ООН, площадки не так важны, главное результат, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Разумеется, ситуация на Балканах предметно обсуждалась в ходе контактов Путина с Вучичем. Позиция России хорошо известна, она четко сформулирована президентом и министром иностранных дел России. Мы считаем, что любое решение должно быть основано на принципах уважения к Сербской республике, а также должно предлагаться и организовываться с учетом и на базе соответствующих резолюций совета безопасности ООН", - сказал Песков, отвечая на вопрос, говорил ли Путин Вучичу, что предпочел бы, чтобы переговоры о сербско-косовском урегулировании велись при помощи Евросоюза, а не во главе с США.
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Отвечая на вопрос, могло бы участие США в этом вопросе пойти на пользу, Песков сказал, что "здесь главное результат, поэтому так ставить вопрос, наверное, было бы не совсем корректно".
Премьер самопровозглашенной республики Косово Авдулах Хоти заявил в четверг, что отказался от участия в переговорах с руководством Сербии в США 27 июня. Накануне президент самопровозглашенной республики Хашим Тачи ранее отменил свой визит в Вашингтон после обвинений Специальной прокуратуры международного суда по преступлениям в Косово (SPO) в Гааге в совершении военных преступлений в 1998-1999 годах. Ожидалось, что встреча в Вашингтоне пройдёт между президентом Сербии Александром Вучичем и косовским "премьером" Хоти.
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В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
Руководство Сербии под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае сербским гражданам в 2011 году было вынуждено начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС. Однако после введения в ноябре 2018 года властями в Приштине торговых пошлин в размере 100% на товары из Сербии, а также Боснии и Герцеговины, диалог был приостановлен.
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Александр ВучичХашим ТачиНАТОЕвросоюзДмитрий ПесковКосовоООНСШАПриштинаВ мире
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