Песков проголосовал по поправкам в Конституцию

"Я уже проголосовал. Я дня три тому назад на сайте mos.ru, я там зарегистрирован, я прекрасно там отправил заявку и попробовал проголосовать вчера вечером - естественно, не работало, потому что еще не было голосования. А потом вот сегодня, пока ехал на работу в машине, проголосовал", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, каким образом он намерен проголосовать по поправкам и пойдет ли вообще на избирательный участок.