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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200625/1573459429.html
Песков проголосовал по поправкам в Конституцию
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в четверг проголосовал по поправкам в Конституцию РФ, используя электронное голосование, он отметил,... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T13:22
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
дмитрий песков
владимир путин
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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конституция рф, дмитрий песков, владимир путин, политика

Песков проголосовал по поправкам в Конституцию

13:15 25.06.2020 (обновлено: 13:22 25.06.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в четверг проголосовал по поправкам в Конституцию РФ, используя электронное голосование, он отметил, что система работает, это просто и удобно.
"Я уже проголосовал. Я дня три тому назад на сайте mos.ru, я там зарегистрирован, я прекрасно там отправил заявку и попробовал проголосовать вчера вечером - естественно, не работало, потому что еще не было голосования. А потом вот сегодня, пока ехал на работу в машине, проголосовал", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, каким образом он намерен проголосовать по поправкам и пойдет ли вообще на избирательный участок.
Отвечая на вопрос о том, следят ли в Кремле за тем, как проходит досрочное голосование, какие нарушения фиксируются, Песков заметил: "Досрочное голосование проходит, собственно, 2 часа 40 минут, поэтому рано об этом говорить".
"Но, по крайней мере, я вам на личном опыте могу сказать, что касается электронного голосования – работает прекрасно, удобно, быстро и так далее", - добавил он.
Дмитрий Медведев проголосовал по вопросу принятия поправок в Конституцию
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Медведев проголосовал по поправкам в Конституцию
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. При этом было принято решение, что фактически граждане РФ могут голосовать в течение семи дней: с 25 июня по 1 июля.
Нижегородская область наряду с Москвой стали двумя пилотными регионами, жители которых могут проголосовать дистанционно.
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФДмитрий ПесковВладимир ПутинПолитика
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