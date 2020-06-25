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Власти Кубани разрешили работу фитнес-центров, стоматологов и риелторов
Работа фитнес-центров без открытия бассейнов разрешена с 27 июня, деятельность стоматологов и риелторов – с 29 июня, сообщил губернатор Краснодарского края... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T13:14
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353
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60
вениамин кондратьев, краснодарский край, общество

Власти Кубани разрешили работу фитнес-центров, стоматологов и риелторов

13:14 25.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач-стоматолог
Врач-стоматолог
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Врач-стоматолог. Архивное фото
КРАСНОДАР, 25 июн - РИА Новости. Работа фитнес-центров без открытия бассейнов разрешена с 27 июня, деятельность стоматологов и риелторов – с 29 июня, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Власти Кубани 31 марта из-за ситуации с коронавирусом ввели карантин. С 12 апреля режим карантина был изменен на режим самоизоляции. С середины мая край начал поэтапно снимать ограничительные меры, разрешая работу предприятий ряда отраслей экономики. На минувшей неделе губернатор Кубани объявил об ослаблении контроля для въезжающих в Краснодарский край туристов с 21 июня, в дальнейшем было объявлено о снятии в регионе режима карантина и ряда ограничительных мер. Обязательная обсервация сохраняется только для прибывших из-за границы. В четверг губернатор принял решение о возобновлении межмуниципального пассажирского сообщения, а также о начале работы объектов турпоказа, зоопарков, океанариев и дельфинарии на открытом воздухе, точек общепита с 27 июня.

"Принято решение с 27 июня… Разрешить работу фитнес-центров без ограничения по площади, но только для индивидуальных тренировок. Без открытия зон питания и бассейнов. С 29 июня: разрешить работу стоматологий, возобновить оказание риелторских услуг", - написал Кондратьев с своем Telegram-канале.

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