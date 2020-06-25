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В Кремле рассказали, кто будет принимать решение об открытии границ
Информации о том, когда произойдет полное открытие границ России, пока нет, она поступит от правительственного штаба, но пока решений не принималось, заявил... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T13:11
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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В Кремле рассказали, кто будет принимать решение об открытии границ

13:11 25.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛюди в аэропорту Шереметьево в Москве
Люди в аэропорту Шереметьево в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Информации о том, когда произойдет полное открытие границ России, пока нет, она поступит от правительственного штаба, но пока решений не принималось, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Нет, пока такой информации нет. Эта информация поступит от правительственного штаба, именно там будет формулироваться это решение, но пока в этом плане ничего не менялось", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, есть ли информация о том, когда полностью откроют границы, в том числе и для иностранцев, которые приезжают в Россию.
Он уточнил, что позиция об открытии границ должна быть сформулирована в правительстве с учетом мнения эпидемиологов и с учетом информации, которая приходит из зарубежных стран.
Ситуация с закрытием границ является экстраординарной, подчеркнул Песков. "Но тем не менее пока границы остаются закрытыми, каких-то детальных обсуждений на этот счет не было", - сказал он в ответ на вопрос, обсуждал ли президент России Владимир Путин с коллегами открытие границ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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