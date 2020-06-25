В Кремле рассказали, кто будет принимать решение об открытии границ

"Нет, пока такой информации нет. Эта информация поступит от правительственного штаба, именно там будет формулироваться это решение, но пока в этом плане ничего не менялось", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, есть ли информация о том, когда полностью откроют границы, в том числе и для иностранцев, которые приезжают в Россию.