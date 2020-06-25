https://ria.ru/20200625/1573459091.html
Песков: Лукашенко может принять участие в открытии мемориала подо Ржевом
Возможность участия президента Белоруссии Александра Лукашенко на открытии мемориала Советскому солдату подо Ржевом 30 июня прорабатывается, заявил... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T13:10
2020-06-25T13:10
александр лукашенко
дмитрий песков
владимир путин
белоруссия
ржев
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/06/1564361698_0:0:3074:1729_1400x0_80_0_0_1f9311110157a516cd3f47f4c9ae7b86.jpg
https://ria.ru/20200624/1573434340.html
1
белоруссия
ржев
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/06/1564361698_0:0:3074:1729_1400x0_80_0_0_1f9311110157a516cd3f47f4c9ae7b86.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/06/1564361698_103:0:2834:2048_1400x0_80_0_0_8fe78fbd4f46a7920e60bcd91656d668.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/07/1564388291_0:0:1626:1625_1400x0_80_0_0_d1ad357ab1e22b0255e94c258cc494b8.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, дмитрий песков, владимир путин, белоруссия, ржев, общество