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Песков: Лукашенко может принять участие в открытии мемориала подо Ржевом
Возможность участия президента Белоруссии Александра Лукашенко на открытии мемориала Советскому солдату подо Ржевом 30 июня прорабатывается, заявил... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T13:10
александр лукашенко
дмитрий песков
владимир путин
белоруссия
ржев
общество
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РИА Новости
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александр лукашенко, дмитрий песков, владимир путин, белоруссия, ржев, общество

Песков: Лукашенко может принять участие в открытии мемориала подо Ржевом

13:10 25.06.2020
302
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Возможность участия президента Белоруссии Александра Лукашенко на открытии мемориала Советскому солдату подо Ржевом 30 июня прорабатывается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Да, такая возможность прорабатывается", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин пригласил Лукашенко принять участие в церемонии открытия мемориала Советскому солдату подо Ржевом 30 июня.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
24 июня, 21:45
Путин пригласил Лукашенко на открытие мемориала
900007
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Александр ЛукашенкоДмитрий ПесковВладимир ПутинБелоруссияРжевОбщество
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