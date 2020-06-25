Путин и Макрон обсудят двусторонние отношения

Агентство Рейтер со ссылкой на источник в Елисейском дворец ранее сообщило, что Путин и Макрон проведут в пятницу видеоконференцию в рамках стратегического франко-российского диалога, обсудят, в частности, кризисы на Украине и в Ливии. Песков подтвердил журналистам, что Путин и Макрон проведут видеоконференцию, будут общаться один на один.

"В первую очередь, конечно же, мы исходим из того, что главы государств обменяются мнениями по двусторонним российско-французским отношениям", - сказал Песков.