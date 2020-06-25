Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200625/1573459059.html
Путин и Макрон обсудят двусторонние отношения
Президенты РФ и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон на видеоконференции в пятницу обсудят двусторонние отношения, а также кризисные ситуации, в том числе... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T13:10
эммануэль макрон
дмитрий песков
владимир путин
франция
ливия
сирия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573065587_0:4:3028:1707_1400x0_80_0_0_b7816e6971d601287007ca256611af18.jpg
https://ria.ru/20200613/1572879404.html
франция
ливия
сирия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573065587_0:4:3028:1707_1400x0_80_0_0_b7816e6971d601287007ca256611af18.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573065587_149:0:2878:2047_1400x0_80_0_0_629fee744097c3c29fe58b4ef8818a21.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573065587_490:0:2537:2047_1400x0_80_0_0_19d1396bef43a54117dbbd8b1e8bfe97.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
эммануэль макрон, дмитрий песков, владимир путин, франция, ливия, сирия, в мире

Путин и Макрон обсудят двусторонние отношения

13:10 25.06.2020
302
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Президенты РФ и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон на видеоконференции в пятницу обсудят двусторонние отношения, а также кризисные ситуации, в том числе Украину, Сирию и Ливию, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Агентство Рейтер со ссылкой на источник в Елисейском дворец ранее сообщило, что Путин и Макрон проведут в пятницу видеоконференцию в рамках стратегического франко-российского диалога, обсудят, в частности, кризисы на Украине и в Ливии. Песков подтвердил журналистам, что Путин и Макрон проведут видеоконференцию, будут общаться один на один.
"В первую очередь, конечно же, мы исходим из того, что главы государств обменяются мнениями по двусторонним российско-французским отношениям", - сказал Песков.
"И это будет очень хорошая возможность для обсуждения кризисных ситуаций. Это и украинское урегулирование, это и Сирия, это и Ливия", - добавил он. Песков уточнил, что возможны и другие темы, которые посчитают необходимым обсудить два президента.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
13 июня, 11:08
Лавров оценил перспективы широкого партнерства России и Франции
101000
Обсудить 0
Эммануэль МакронДмитрий ПесковВладимир ПутинФранцияЛивияСирияВ мире
Рекомендуем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко с сыном Николаем во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
В Кремле ответили на критику Лукашенко в адрес России
Актриса Кристина Асмус на открытии 41-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ)
Асмус раскрыла подробности развода с Харламовым
Одиночный пикет у здания посольства США в Москве, на котором вывешен флаг ЛГБТ-сообщества
МИД пошутил про флаг ЛГБТ на здании посольства США
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон
Путин и Макрон проведут видеоконференцию 26 июня
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Песков: Лукашенко может принять участие в открытии мемориала подо Ржевом
Сбор урожая черешни
Врач рассказала, кому нельзя есть черешню
Президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич во время встречи
Путин и Вучич обсудили ситуацию на Балканах
Новорожденный в отделении интенсивной терапии в медицинском инкубаторе
В Воронеже в подъезде жилого дома нашли брошенную десятидневную девочку
Флаг ЛГБТ-сообщества на здании посольства США в Москве
В Кремле прокомментировали вывешенный на здании посольства США флаг ЛГБТ
Строительство газопровода в территориальных водах Германии
Германия готовит ответ на новые санкции США по "Северному потоку — 2"
Сергей Рябков
В МИД прокомментировали переговоры с США по контролю за вооружениями
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
Россиян предупредили о надвигающемся похолодании
Михаил Саакашвили
Саакашвили заявил о превосходстве России над Украиной
Суперлуние, наблюдаемое в Москве
Раскрыта загадка темной стороны Луны
Парад теплоходов в честь открытия пассажирской навигации по Москве-реке
Гидрометцентр предупредил о температурных аномалиях в России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:50Пушков прокомментировал слова Порошенко о "возвращении" Крыма
08:48Аэропорт Орли возобновил работу, приостановленную из-за коронавируса
08:46В Подмосковье вылечили более 30 тысяч пациентов с коронавирусом
08:43В Индии от ударов молний умерли более ста человек за двое суток
08:38В МИД Японии рассказали о переговорах с Россией
08:34Из Владивостока впервые за долгое время запустят рейсы в Сочи и Крым
08:30Российские виноделы попросили преференций
08:30Греческий политик считает, что статья Путина касается не только историков
08:26В Узбекистане выявили 238 новых случаев заражения коронавирусом
08:19Более 260 населенных пунктов Украины остаются подтопленными
08:15В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 132 пациента от COVID-19
08:13Житель Новосибирска ехал на дачу в вагоне с углем, но оказался в Кузбассе
08:09Новейший лазерный резак для водолазов покажут на форуме "Армия-2020"
08:04Внешность кота Матроскина изменится в новом сезоне "Простоквашино"
07:59В Москве в пятницу ожидается солнечная погода без осадков
07:56Минздрав предложил отложить новые правила получения справок для водителей
07:50Общая явка на электронное голосование по конституции составляет 49,5%
07:34Коронавирус за последние сутки выявили еще у 44 жителей Кузбасса
07:32В Киргизии число случаев инфицирования COVID-19 превысило 4,2 тысячи
07:23Добровольцы рассказали о самочувствии после вакцинации от COVID-19
Лента новостейМолния