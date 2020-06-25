https://ria.ru/20200625/1573459059.html
Путин и Макрон обсудят двусторонние отношения
Президенты РФ и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон на видеоконференции в пятницу обсудят двусторонние отношения, а также кризисные ситуации, в том числе... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T13:10
2020-06-25T13:10
эммануэль макрон
дмитрий песков
владимир путин
франция
ливия
сирия
в мире
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эммануэль макрон, дмитрий песков, владимир путин, франция, ливия, сирия, в мире
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости.
Президенты РФ и Франции Владимир Путин
и Эммануэль Макрон
на видеоконференции в пятницу обсудят двусторонние отношения, а также кризисные ситуации, в том числе Украину
, Сирию
и Ливию
, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
.
Агентство Рейтер со ссылкой на источник в Елисейском дворец ранее сообщило, что Путин и Макрон проведут в пятницу видеоконференцию в рамках стратегического франко-российского диалога, обсудят, в частности, кризисы на Украине и в Ливии. Песков подтвердил журналистам, что Путин и Макрон проведут видеоконференцию, будут общаться один на один.
"В первую очередь, конечно же, мы исходим из того, что главы государств обменяются мнениями по двусторонним российско-французским отношениям", - сказал Песков.
"И это будет очень хорошая возможность для обсуждения кризисных ситуаций. Это и украинское урегулирование, это и Сирия, это и Ливия", - добавил он. Песков уточнил, что возможны и другие темы, которые посчитают необходимым обсудить два президента.