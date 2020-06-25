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СМИ: суд Евросоюза отклонил апелляцию ВТБ по санкциям из-за Украины
Суд ЕС (Court of Justice) отклонил обращение банка ВТБ относительно введенных в 2014 году европейских санкций из-за ситуации на Украине, пишет агентство Рейтер. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T13:42
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РИА Новости
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РИА Новости
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россия, евросоюз, втб, в мире, экономика

СМИ: суд Евросоюза отклонил апелляцию ВТБ по санкциям из-за Украины

13:24 25.06.2020 (обновлено: 13:42 25.06.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОтделение банка "ВТБ" на одной из улиц в Москве
Отделение банка ВТБ на одной из улиц в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Суд ЕС (Court of Justice) отклонил обращение банка ВТБ относительно введенных в 2014 году европейских санкций из-за ситуации на Украине, пишет агентство Рейтер.
"Суд ЕС в четверг оставил в силе санкции против второго по величине российского банка ВТБ, отклонив апелляцию кредитной организации против ограничительных мер, введенных Европой впервые в 2014 году в связи с ситуацией на Украине", - пишет агентство Рейтер.
Согласно решению Суда ЕС, речь идёт о деле C-729/18 P, по которому ВТБ подал апелляцию на решение суда (General Court of the EU) от 13 сентября 2018 года по делу T-734/14 по ограничительным мерам, введённым ЕС ввиду действий России по Украине. В решении Суда ЕС от 25 июня говорится, что он "отклоняет апелляцию".
Агентство указывает, что санкции ограничивают доступ банка к некоторым финансовым операциям и к рынкам капитала в ЕС.
ВТБ с 2014 года находится под секторальными санкциями США и ЕС, которые ограничивают для него привлечение финансирования. Основным акционером банка является РФ.
Логотип на здании центрального офиса Сбербанка в Москве
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РоссияЕвросоюзВТБВ миреЭкономика
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