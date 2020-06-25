Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200625/1573458909.html
"Аэрофлот" объяснил "эксклюзивную" перевозку пассажиров за рубеж
Если при грузовом рейсе за рубеж пассажирский салон свободен, то его используют для перевозки людей, сообщил официальный представитель "Аэрофлота" Михаил Демин. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T17:07
распространение нового коронавируса
приостановка авиасообщения из-за коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил демин
аэрофлот
москва
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/06/1572574490_0:43:3490:2006_1400x0_80_0_0_f60d950cb4c4724850938c37481a5cdc.jpg
https://ria.ru/20200603/1572395045.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200625/1573441017.html
4
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/06/1572574490_0:43:3490:2006_1400x0_80_0_0_f60d950cb4c4724850938c37481a5cdc.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/06/1572574490_759:0:3490:2048_1400x0_80_0_0_a61794c0f42911b16eeedb0cb8862071.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/06/1572574490_1442:0:3490:2048_1400x0_80_0_0_2409375e2a46db151652986a7d966d40.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
приостановка авиасообщения из-за коронавируса, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил демин, аэрофлот, москва, экономика

"Аэрофлот" объяснил "эксклюзивную" перевозку пассажиров за рубеж

13:08 25.06.2020 (обновлено: 17:07 25.06.2020)
6615
© РИА Новости / Владимир АстапковичСтюардесса авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту Шереметьево в Москве
Стюардесса авиакомпании Аэрофлот в аэропорту Шереметьево в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Стюардесса авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту Шереметьево в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Если при грузовом рейсе за рубеж пассажирский салон свободен, то его используют для перевозки людей, сообщил официальный представитель "Аэрофлота" Михаил Демин.
Он уточнил, что речь идет только о тех людях, кому разрешен въезд в страну назначения: дипломатах, иностранных подданных, россиянах, имеющих двойное гражданство или вид на жительство иностранного государства, а также о ряде других особых категорий граждан.
Страны ЕС и многие другие страны по-прежнему не принимают российских туристов. Основным критерием приема к перевозке является наличие права въезда в страну назначения. В случае нарушения этого правила авиакомпании выставляется штраф миграционной службой.
Самолет Boeing 777-3MO в небе над Москвой
3 июня, 12:28
"Аэрофлот" разрешил бесплатно переоформить купленные в июне билеты
Ранее "Ведомости" писали, что "Аэрофлот" выполняет "эксклюзивные люксовые рейсы за рубеж". Все эти полеты не чартерные, а выполняются под номерами регулярных рейсов и во временные слоты, которые были у авиакомпании и до эпидемии. Продажи на них открываются менее чем за неделю, рейсы никак не рекламируются, а билеты стоят в разы дороже.
Демин заявил, что такие поездки можно назвать эксклюзивными только потому, что они доступны только тем, кому разрешен въезд в страны.
"В чем определяется "люксовость", мы, честно говоря, так и не поняли", — добавил он.
Представитель "Аэрофлота" подчеркнул, что с момента введения процедуры ни один человек не въехал в страну рейсами компании, минуя регистрацию через сайт госуслуг либо процедуру получения спецразрешений на въезд российских органов власти.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Пассажирский самолет Сухой Суперджет-100
Вчера, 07:19
Раскрыт план по возобновлению международного авиасообщения
22921738
Обсудить 4
Распространение нового коронавирусаПриостановка авиасообщения из-за коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил ДеминАэрофлотМоскваЭкономика
Рекомендуем
Фельдшеры скорой медицинской помощи во время выезда к пациенту с подозрением на коронавирус в Москве
Развеян миф о защитных масках
Президент Белоруссии Александр Лукашенко с сыном Николаем во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
В Кремле ответили на критику Лукашенко в адрес России
Газированная вода в холодильнике
Названы самые опасные для употребления в жару напитки
Премьера спектакля Очень смешная комедия о том, как шоу пошло не так
Лолита через суд потребовала выселить из квартиры бывшего мужа
Участники акции протеста против полицейского насилия в США
Лидер темнокожих протестующих пригрозил "сжечь США"
Депутат Государственной Думы РФ Евгений Примаков
Евгения Примакова назначили главой Россотрудничества
Наталья Храмцова
"У него влиятельный отец": сотрудник Спецсвязи погубил в ДТП беременную
Мужчина в торговом центре Гонконга
Китай объявил войну доллару
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Мясников заявил о верности своих слов "кому положено умереть — помрут"
Писатель-юморист, народный артист РФ Евгений Петросян
"Завидовать нечему": сатирик рассказал о разладе в семье Петросяна
Сергей Хрущев
Сын Хрущева умер от огнестрельного ранения в голову
Одиночество и социальная изоляция
Ученые назвали три гарантированных способа остаться одиноким
Мужчина голосует по одобрению внесения поправок в Конституцию России на избирательном участке № 145 в Москве
В Совфеде заявили о попытках Запада повлиять на голосование по поправкам
Медицинские работники несут пациента, доставленного в больницу Columbus Covid 2 в Риме
ВОЗ заявила о новом всплеске коронавируса в Европе
Участница парада в Калининграда потеряла туфлю и продолжила маршировать
В Калининграде наградили участницу парада, потерявшую туфлю
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:50Пушков прокомментировал слова Порошенко о "возвращении" Крыма
08:48Аэропорт Орли возобновил работу, приостановленную из-за коронавируса
08:46В Подмосковье вылечили более 30 тысяч пациентов с коронавирусом
08:43В Индии от ударов молний умерли более ста человек за двое суток
08:38В МИД Японии рассказали о переговорах с Россией
08:34Из Владивостока впервые за долгое время запустят рейсы в Сочи и Крым
08:30Российские виноделы попросили преференций
08:30Греческий политик считает, что статья Путина касается не только историков
08:26В Узбекистане выявили 238 новых случаев заражения коронавирусом
08:19Более 260 населенных пунктов Украины остаются подтопленными
08:15В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 132 пациента от COVID-19
08:13Житель Новосибирска ехал на дачу в вагоне с углем, но оказался в Кузбассе
08:09Новейший лазерный резак для водолазов покажут на форуме "Армия-2020"
08:04Внешность кота Матроскина изменится в новом сезоне "Простоквашино"
07:59В Москве в пятницу ожидается солнечная погода без осадков
07:56Минздрав предложил отложить новые правила получения справок для водителей
07:50Общая явка на электронное голосование по конституции составляет 49,5%
07:34Коронавирус за последние сутки выявили еще у 44 жителей Кузбасса
07:32В Киргизии число случаев инфицирования COVID-19 превысило 4,2 тысячи
07:23Добровольцы рассказали о самочувствии после вакцинации от COVID-19
Лента новостейМолния