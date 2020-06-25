"Аэрофлот" объяснил "эксклюзивную" перевозку пассажиров за рубеж

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Если при грузовом рейсе за рубеж пассажирский салон свободен, то его используют для перевозки людей, сообщил официальный представитель "Аэрофлота" Если при грузовом рейсе за рубеж пассажирский салон свободен, то его используют для перевозки людей, сообщил официальный представитель "Аэрофлота" Михаил Демин

Он уточнил, что речь идет только о тех людях, кому разрешен въезд в страну назначения: дипломатах, иностранных подданных, россиянах, имеющих двойное гражданство или вид на жительство иностранного государства, а также о ряде других особых категорий граждан.

Страны ЕС и многие другие страны по-прежнему не принимают российских туристов. Основным критерием приема к перевозке является наличие права въезда в страну назначения. В случае нарушения этого правила авиакомпании выставляется штраф миграционной службой.

Ранее "Ведомости" писали, что "Аэрофлот" выполняет "эксклюзивные люксовые рейсы за рубеж". Все эти полеты не чартерные, а выполняются под номерами регулярных рейсов и во временные слоты, которые были у авиакомпании и до эпидемии. Продажи на них открываются менее чем за неделю, рейсы никак не рекламируются, а билеты стоят в разы дороже.

Демин заявил, что такие поездки можно назвать эксклюзивными только потому, что они доступны только тем, кому разрешен въезд в страны.

"В чем определяется "люксовость", мы, честно говоря, так и не поняли", — добавил он.

Представитель "Аэрофлота" подчеркнул, что с момента введения процедуры ни один человек не въехал в страну рейсами компании, минуя регистрацию через сайт госуслуг либо процедуру получения спецразрешений на въезд российских органов власти.