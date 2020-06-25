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Онлайн-чемпионат конкурса "Цифровой прорыв" собрал 6 тысяч участников
Онлайн-чемпионат по машинному обучению и анализу данных для индивидуальных участников стартовал в рамках конкурса "Цифровой прорыв" – одного из флагманских... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T13:07
технологии
образование - общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
технологии, образование - общество

Онлайн-чемпионат конкурса "Цифровой прорыв" собрал 6 тысяч участников

13:07 25.06.2020
49
CC0 / StockSnap / Ноутбук
Ноутбук
CC0 / StockSnap /
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Онлайн-чемпионат по машинному обучению и анализу данных для индивидуальных участников стартовал в рамках конкурса "Цифровой прорыв" – одного из флагманских проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей", заявки на участие в чемпионате подали более 6 тысяч ИТ-специалистов из 83 регионов России, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".
В течение месяца специалисты должны создать работающие решения для реальных кейсов в области рекрутинга, услуг по оформлению документов для населения и лабораторных исследований, предоставленных организациями и компаниями - партнерами конкурса. Присоединиться к чемпионату можно в любой момент после начала. Чемпионат пройдет на специализированной платформе технологического партнера конкурса "Цифровой прорыв" Mail.ru Group. Победители разделят призовой фонд в два миллиона рублей и попадут в финал конкурса.
Онлайн-чемпионат – часть ИТ-марафона, который также включает два командных онлайн-хакатона. Первый проходил 5-7 июня, второй – 19-21 июня. Победители каждого разделили призовой фонд в полтора миллиона рублей.
"Это финальное мероприятие летнего IT-марафона, который мы запустили перед началом очных этапов конкурса "Цифровой прорыв". Дистанционный формат доказал свою эффективность – за прошедшие два онлайн-хакатона создано более 300 цифровых решений, многие из которых уже сейчас проходят тест-драйв на площадках партнеров проекта. В отличие от хакатонов, онлайн-чемпионат – это не командное соревнование. Он даст возможность специалистам, привыкшим работать самостоятельно, стать частью масштабного всероссийского проекта, огромного сообщества профессионалов, которое формируется сегодня", – приводится в сообщении комментарий генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Алексея Комиссарова.
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По его словам, 25 победителей отправятся на финал конкурса "Цифровой прорыв", а также будут награждены денежными призами и подарками от организаторов и партнеров. Призовой фонд составит два миллиона рублей. Команды, вошедшие в шорт-лист по каждому кейсу, могут подать заявку на грант от Фонда Содействия Инновациям "УМНИК – Цифровой прорыв. Online". Сумма выделенных средств – 25 миллионов рублей.
"На IT-рынке сегодня наблюдается "кадровый голод": нехватка профильных специалистов или неполное соответствие ожиданий работодателей уровню кадров, подготавливаемых высшей школой.  Одна из важнейших задач конкурса – минимизировать этот дефицит, находить талантливых специалистов и давать им возможность проявить себя в работе над реальными кейсами. Онлайн-чемпионат позволит тем из них, кто привык работать самостоятельно, попробовать свои силы и стать частью масштабного всероссийского проекта, проверить свои навыки и подтвердить свой профессиональный уровень в выбранной IT-сфере", - процитировали в пресс-службе слова директора РАЭК, руководителя проекта "Цифровой прорыв" Сергея Плуготаренко.
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