Онлайн-чемпионат конкурса "Цифровой прорыв" собрал 6 тысяч участников

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Онлайн-чемпионат по машинному обучению и анализу данных для индивидуальных участников стартовал в рамках конкурса "Цифровой прорыв" – одного из флагманских проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей", заявки на участие в чемпионате подали более 6 тысяч ИТ-специалистов из 83 регионов России, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".

В течение месяца специалисты должны создать работающие решения для реальных кейсов в области рекрутинга, услуг по оформлению документов для населения и лабораторных исследований, предоставленных организациями и компаниями - партнерами конкурса. Присоединиться к чемпионату можно в любой момент после начала. Чемпионат пройдет на специализированной платформе технологического партнера конкурса "Цифровой прорыв" Mail.ru Group. Победители разделят призовой фонд в два миллиона рублей и попадут в финал конкурса.

Онлайн-чемпионат – часть ИТ-марафона, который также включает два командных онлайн-хакатона. Первый проходил 5-7 июня, второй – 19-21 июня. Победители каждого разделили призовой фонд в полтора миллиона рублей.

"Это финальное мероприятие летнего IT-марафона, который мы запустили перед началом очных этапов конкурса "Цифровой прорыв". Дистанционный формат доказал свою эффективность – за прошедшие два онлайн-хакатона создано более 300 цифровых решений, многие из которых уже сейчас проходят тест-драйв на площадках партнеров проекта. В отличие от хакатонов, онлайн-чемпионат – это не командное соревнование. Он даст возможность специалистам, привыкшим работать самостоятельно, стать частью масштабного всероссийского проекта, огромного сообщества профессионалов, которое формируется сегодня", – приводится в сообщении комментарий генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Алексея Комиссарова

По его словам, 25 победителей отправятся на финал конкурса "Цифровой прорыв", а также будут награждены денежными призами и подарками от организаторов и партнеров. Призовой фонд составит два миллиона рублей. Команды, вошедшие в шорт-лист по каждому кейсу, могут подать заявку на грант от Фонда Содействия Инновациям "УМНИК – Цифровой прорыв. Online". Сумма выделенных средств – 25 миллионов рублей.