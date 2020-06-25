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Встреча Путина с членами Общественной палаты. Трансляция
Владимир Путин проводит онлайн-конференцию с членами Общественной палаты. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T14:18
общественная палата рф
владимир путин
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Несмотря на кажущуюся мягкость - Путин - настоящий мужик.
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7
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Владимир Путин встречается с членами Общественной палаты
LIVE: Владимир Путин встречается с членами Общественной палаты
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
видео, общественная палата рф, владимир путин
Встреча Путина с членами Общественной палаты. Трансляция
Владимир Путин проводит онлайн-конференцию с членами Общественной палаты.
2020-06-25T14:10
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PT74M11S

Встреча Путина с членами Общественной палаты. Трансляция

14:10 25.06.2020 (обновлено: 14:18 25.06.2020)
1137
Владимир Путин проводит онлайн-конференцию с членами Общественной палаты.
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, одной из тем обсуждения станет голосование по поправкам в Конституцию, которое стартовало в четверг.
161020119
Обсудить 7
Общественная палата РФВладимир Путин
Популярные комментарии
Несмотря на кажущуюся мягкость - Путин - настоящий мужик.
25 июня, 14:59
ОИОлег Инкогнито
1200004
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