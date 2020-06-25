https://ria.ru/20200625/1573458742.html
Встреча Путина с членами Общественной палаты. Трансляция
Владимир Путин проводит онлайн-конференцию с членами Общественной палаты. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T14:10
2020-06-25T14:18
общественная палата рф
владимир путин
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Олег Инкогнито
Несмотря на кажущуюся мягкость - Путин - настоящий мужик.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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LIVE: Владимир Путин встречается с членами Общественной палаты
LIVE: Владимир Путин встречается с членами Общественной палаты
2020-06-25T14:10
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, общественная палата рф, владимир путин