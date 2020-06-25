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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20200625/1573458715.html
Официальный курс евро на пятницу вырос на 30 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 30 копеек - до 78,0589 рубля, курс доллара увеличился на 62,84 копейки, до 69,466 рубля, РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T13:06
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572441573_0:0:3242:1825_1400x0_80_0_0_a7ce656ac7b10480ce2a47fa2fe3385c.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика

Официальный курс евро на пятницу вырос на 30 копеек

13:06 25.06.2020
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловЛюди возле электронного табло с курсом валют в Москве
Люди возле электронного табло с курсом валют в Москве
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 30 копеек - до 78,0589 рубля, курс доллара увеличился на 62,84 копейки, до 69,466 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на пятницу, выросла по сравнению с показателем на четверг на 48,06 копейки, составив 73,3328 рубля.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
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