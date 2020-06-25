Путин встретится с новым составом Общественной палаты

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг встретится с новым составом Общественной палаты (ОП) РФ, среди прочего будут обсуждаться вопросы начавшегося голосования по поправкам в конституцию, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
“Сегодня Путин будет общаться с представителями Общественной палаты нового состава, седьмой состав. Он выступит перед ними, общение будет проходить в режиме видеоконференции”, - рассказал Песков журналистам о рабочем графике президента.
Также он отметил, что на встрече выступит секретарь ОП Лидия Михеева и другие представители палаты из разных городов. “Самые разные вопросы будут на повестке дня, разумеется, и включая уже начавшееся голосование по поправкам в конституцию", - сообщил представитель Кремля.
Остальные встречи у президента в четверг будут непубличного характера, добавил он.