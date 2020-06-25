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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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Путин встретится с новым составом Общественной палаты
Президент России Владимир Путин в четверг встретится с новым составом Общественной палаты (ОП) РФ, среди прочего будут обсуждаться вопросы начавшегося... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T13:04
голосование по поправкам в конституцию
лидия михеева
общественная палата рф
дмитрий песков
владимир путин
политика
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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лидия михеева, общественная палата рф, дмитрий песков, владимир путин, политика

Путин встретится с новым составом Общественной палаты

13:04 25.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг встретится с новым составом Общественной палаты (ОП) РФ, среди прочего будут обсуждаться вопросы начавшегося голосования по поправкам в конституцию, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
“Сегодня Путин будет общаться с представителями Общественной палаты нового состава, седьмой состав. Он выступит перед ними, общение будет проходить в режиме видеоконференции”, - рассказал Песков журналистам о рабочем графике президента.
Также он отметил, что на встрече выступит секретарь ОП Лидия Михеева и другие представители палаты из разных городов. “Самые разные вопросы будут на повестке дня, разумеется, и включая уже начавшееся голосование по поправкам в конституцию", - сообщил представитель Кремля.
Остальные встречи у президента в четверг будут непубличного характера, добавил он.
Женщина голосует по одобрению внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке на Курском вокзале в Москве. Голосование продлится с 25 июня по 1 июля
Вчера, 11:10Голосование по поправкам в Конституцию
В ОП рассказали о дистанционном голосовании по поправкам в Конституцию
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Голосование по поправкам в КонституциюЛидия МихееваОбщественная палата РФДмитрий ПесковВладимир ПутинПолитика
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