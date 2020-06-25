В Кремле признательны президенту Киргизии за приезд в Москву на парад

"Мы действительно признательны президенту Киргизии и делегации за то, что они прибыли в Москву на парад… К сожалению, во время обычного, рутинного тестирования было выявлено несколько инфицированных в делегации, и, собственно, президентом Киргизии было принято решение не принимать участие в параде, с тем чтобы не подвергать опасности здоровье, в первую очередь, ветеранов, которые присутствовали на параде, а также других глав государств. Мы весьма признательны за такое решение", - сказал Песков журналистам.