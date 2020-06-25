https://ria.ru/20200625/1573458393.html
В Кремле признательны президенту Киргизии за приезд в Москву на парад
Россия признательна президенту Киргизии Сооронбаю Жээнбекова за решение не принимать участие в параде Победы в Москве после обнаружения коронавируса у членов... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T13:02
2020-06-25T13:15
сооронбай жээнбеков
дмитрий песков
в мире
москва
киргизия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/18/1573409053_0:212:3072:1940_1400x0_80_0_0_d7af97f41fd2ab2e0602e4d86cb2136a.jpg
https://ria.ru/20200625/1573443558.html
москва
киргизия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/18/1573409053_0:212:3072:1940_1400x0_80_0_0_d7af97f41fd2ab2e0602e4d86cb2136a.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/18/1573409053_160:0:2891:2048_1400x0_80_0_0_d312077dfa7e8a5054db29d11a2404e9.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/18/1573409053_575:0:2623:2048_1400x0_80_0_0_7e011c18e34e44f051b031343cfb2613.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сооронбай жээнбеков, дмитрий песков, в мире, москва, киргизия, общество
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости.
Россия признательна президенту Киргизии
Сооронбаю Жээнбекова
за решение не принимать участие в параде Победы в Москве
после обнаружения коронавируса у членов делегации, чтобы не подвергать опасности гостей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
.
Жээнбеков не стал участвовать в параде Победы в Москве в связи с тем, что у двоих членов киргизской делегации выявили COVID-19. Сообщалось, что президент, члены делегации и сопровождающие лица перед вылетом в Россию сдали тесты на коронавирус, все они оказались отрицательными, однако в Москве при сдаче повторного теста у заведующего отделом внешней политики аппарата президента Данияра Сыдыкова и сотрудника охраны результат оказался положительным.
"Мы действительно признательны президенту Киргизии и делегации за то, что они прибыли в Москву на парад… К сожалению, во время обычного, рутинного тестирования было выявлено несколько инфицированных в делегации, и, собственно, президентом Киргизии было принято решение не принимать участие в параде, с тем чтобы не подвергать опасности здоровье, в первую очередь, ветеранов, которые присутствовали на параде, а также других глав государств. Мы весьма признательны за такое решение", - сказал Песков журналистам.
Он добавил, что контакты на высшем уровне будут продолжаться в сроки, согласованные по дипканалам.
Песков отметил также, что график этих контактов уже понятен. "Сроки будут определяться просто в зависимости от ситуации эпидемиологической", - заключил он.