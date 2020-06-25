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В Кремле признательны президенту Киргизии за приезд в Москву на парад
Россия признательна президенту Киргизии Сооронбаю Жээнбекова за решение не принимать участие в параде Победы в Москве после обнаружения коронавируса у членов... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T13:15
сооронбай жээнбеков
дмитрий песков
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киргизия
общество
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353
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сооронбай жээнбеков, дмитрий песков, в мире, москва, киргизия, общество

В Кремле признательны президенту Киргизии за приезд в Москву на парад

13:02 25.06.2020 (обновлено: 13:15 25.06.2020)
1990
© РИА Новости / Фотохост-агентство / Перейти в фотобанкВоенный парад в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
Военный парад в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Россия признательна президенту Киргизии Сооронбаю Жээнбекова за решение не принимать участие в параде Победы в Москве после обнаружения коронавируса у членов делегации, чтобы не подвергать опасности гостей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Жээнбеков не стал участвовать в параде Победы в Москве в связи с тем, что у двоих членов киргизской делегации выявили COVID-19. Сообщалось, что президент, члены делегации и сопровождающие лица перед вылетом в Россию сдали тесты на коронавирус, все они оказались отрицательными, однако в Москве при сдаче повторного теста у заведующего отделом внешней политики аппарата президента Данияра Сыдыкова и сотрудника охраны результат оказался положительным.
"Мы действительно признательны президенту Киргизии и делегации за то, что они прибыли в Москву на парад… К сожалению, во время обычного, рутинного тестирования было выявлено несколько инфицированных в делегации, и, собственно, президентом Киргизии было принято решение не принимать участие в параде, с тем чтобы не подвергать опасности здоровье, в первую очередь, ветеранов, которые присутствовали на параде, а также других глав государств. Мы весьма признательны за такое решение", - сказал Песков журналистам.
Он добавил, что контакты на высшем уровне будут продолжаться в сроки, согласованные по дипканалам.
Песков отметил также, что график этих контактов уже понятен. "Сроки будут определяться просто в зависимости от ситуации эпидемиологической", - заключил он.
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков
Вчера, 09:21Распространение нового коронавируса
Тест президента Киргизии на коронавирус показал отрицательный результат
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