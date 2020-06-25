Google будет платить ряду СМИ за новости

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Компания Компания Google сообщила, что создает программу лицензирования контента, в рамках которой она будет платить ряду СМИ за публикацию "качественных" новостей.

"Сегодня мы объявляем, что программа лицензирования, чтобы платить издательствам за качественный контент... будет запущена в этом году", - говорится в релизе компании.

Сумма выплат в сообщении Google не приводится.

Австралии и Отмечается, что первые соглашения были подписаны с издательствами Германии Бразилии , включая Spiegel, Solstice Media и Diarios Associados.

"Мы начнем с издательств из нескольких стран мира, в будущем их будет больше", - говорится в сообщении.