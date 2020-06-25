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https://ria.ru/20200625/1573458233.html
Google будет платить ряду СМИ за новости
Компания Google сообщила, что создает программу лицензирования контента, в рамках которой она будет платить ряду СМИ за публикацию "качественных" новостей. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T13:00
google
германия
австралия
бразилия
в мире
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https://ria.ru/20200618/1573100773.html
2
германия
австралия
бразилия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/155858/31/1558583174_0:133:3076:1863_1400x0_80_0_0_eb4c48696962ce6580e76030df76d9c1.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
google, германия, австралия, бразилия, в мире

Google будет платить ряду СМИ за новости

13:00 25.06.2020
447
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийЛоготип Google
Логотип Google
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Логотип Google. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Компания Google сообщила, что создает программу лицензирования контента, в рамках которой она будет платить ряду СМИ за публикацию "качественных" новостей.
"Сегодня мы объявляем, что программа лицензирования, чтобы платить издательствам за качественный контент... будет запущена в этом году", - говорится в релизе компании.
Сумма выплат в сообщении Google не приводится.
Отмечается, что первые соглашения были подписаны с издательствами Германии, Австралии и Бразилии, включая Spiegel, Solstice Media и Diarios Associados.
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"Мы начнем с издательств из нескольких стран мира, в будущем их будет больше", - говорится в сообщении.
Кроме того, в компании сообщили, что Google будет также платить, если это возможно, за бесплатный доступ для пользователей к платным статьям, чтобы нарастить аудиторию издательств.
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GoogleГерманияАвстралияБразилияВ мире
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