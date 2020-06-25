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Первая летняя смена детского центра "Орленок" начнется 1 июля
Первая летняя смена детского лагеря "Орленок", которая начнется 1 июля, будет сопровождаться усиленными мерами санитарной безопасности, ребята пройдут медосмотр РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T13:01
социальный навигатор
детские вопросы
детский отдых
орленок (детский центр)
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краснодарский край
республика адыгея
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социальный навигатор, детские вопросы, детский отдых, орленок (детский центр), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), краснодарский край, республика адыгея, общество

Первая летняя смена детского центра "Орленок" начнется 1 июля

12:56 25.06.2020 (обновлено: 13:01 25.06.2020)
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© РИА Новости / Виталий ТимкивВДЦ "Орленок"
ВДЦ Орленок
© РИА Новости / Виталий Тимкив
ВДЦ "Орленок". Архивное фото
КРАСНОДАР, 25 июн - РИА Новости. Первая летняя смена детского лагеря "Орленок", которая начнется 1 июля, будет сопровождаться усиленными мерами санитарной безопасности, ребята пройдут медосмотр в два этапа, аудиторные занятия заменят играми на свежем воздухе, родительских дней не будет, сообщает пресс-служба Всероссийского детского центра "Орленок".
"Первого июля Всероссийский детский центр примет первых детей в летнем сезоне 2020 года… Почти две тысячи школьников из Краснодарского края и Республики Адыгея уже готовятся к приезду во Всероссийский детский центр "Орленок". Они станут участниками первой летней смены 2020 года, которая пройдет в режиме ограничений, установленных Роспотребнадзором, и продлится две недели вместо привычных трех", - говорится в сообщении.
Отмечается, что прием детей будет сопровождаться усиленными мерами безопасности.
"Разработана система двойного медицинского фильтра: сначала ребят встретят на территории нашего спортивно-технического комплекса, где пройдет первичный медицинский осмотр и проверка документов, а затем на автобусах доставят на территорию детского лагеря, где состоится дополнительное обследование", – цитируется директор "Орленка" Александр Джеус.
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Уточняется, что действия персонала всероссийского детского центра при заезде были заранее отработаны.
"Ещё одна особенность - отсутствие родительских дней и запрет на передачу продуктов детям в лагерь. Общаться с родителями ребята смогут по телефону. Большое внимание будет уделяться соблюдению режима дезинфекции всех помещений детских лагерей... Образовательная программа тоже изменится: на смену массовым мероприятиям придут события для одного отряда или группы, аудиторные занятия заменят игры на свежем воздухе, а вместо выездов и походов будут проложены туристические маршруты по территории "Орленка", - отмечается в релизе.
Как сообщает пресс-служба, смена совпадает с 60-й летним юбилеем "Орленка", но в связи со сложившейся ситуацией праздничные мероприятия пройдут в социальных сетях и будут организованы в отрядах.
Власти Кубани 31 марта из-за ситуации с коронавирусом ввели карантин. С середины мая край начал поэтапно снимать ограничительные меры. В частности, с 1 июня разрешено возобновить работу порядка 200 санаториев, имеющих медицинскую лицензию. Работа всех гостиниц и пансионатов Кубани разрешена с 21 июня, когда власти региона отменили карантин. Все предприятия санаторно-курортного комплекса и гостиницы обязаны соблюдать регламент Роспотребнадзора.
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Социальный навигаторДетские вопросыДетский отдыхОрленок (детский центр)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Краснодарский крайРеспублика АдыгеяОбщество
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