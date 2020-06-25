Первая летняя смена детского центра "Орленок" начнется 1 июля

КРАСНОДАР, 25 июн - РИА Новости. Первая летняя смена детского лагеря "Орленок", которая начнется 1 июля, будет сопровождаться усиленными мерами санитарной безопасности, ребята пройдут медосмотр в два этапа, аудиторные занятия заменят играми на свежем воздухе, родительских дней не будет, сообщает пресс-служба Всероссийского детского центра "Орленок".

"Первого июля Всероссийский детский центр примет первых детей в летнем сезоне 2020 года… Почти две тысячи школьников из Краснодарского края Республики Адыгея уже готовятся к приезду во Всероссийский детский центр "Орленок". Они станут участниками первой летней смены 2020 года, которая пройдет в режиме ограничений, установленных Роспотребнадзором , и продлится две недели вместо привычных трех", - говорится в сообщении.

Отмечается, что прием детей будет сопровождаться усиленными мерами безопасности.

"Разработана система двойного медицинского фильтра: сначала ребят встретят на территории нашего спортивно-технического комплекса, где пройдет первичный медицинский осмотр и проверка документов, а затем на автобусах доставят на территорию детского лагеря, где состоится дополнительное обследование", – цитируется директор "Орленка" Александр Джеус.

Уточняется, что действия персонала всероссийского детского центра при заезде были заранее отработаны.

"Ещё одна особенность - отсутствие родительских дней и запрет на передачу продуктов детям в лагерь. Общаться с родителями ребята смогут по телефону. Большое внимание будет уделяться соблюдению режима дезинфекции всех помещений детских лагерей... Образовательная программа тоже изменится: на смену массовым мероприятиям придут события для одного отряда или группы, аудиторные занятия заменят игры на свежем воздухе, а вместо выездов и походов будут проложены туристические маршруты по территории "Орленка", - отмечается в релизе.

Как сообщает пресс-служба, смена совпадает с 60-й летним юбилеем "Орленка", но в связи со сложившейся ситуацией праздничные мероприятия пройдут в социальных сетях и будут организованы в отрядах.