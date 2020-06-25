Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200625/1573457964.html
На Кубани возобновят межмуниципальное пассажирское сообщение
Межмуниципальное пассажирское сообщение с 27 июня возобновляется в Краснодарском крае, заявил губернатор Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T15:48
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
вениамин кондратьев
коронавирусы
краснодарский край
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155564/58/1555645826_0:90:3012:1784_1400x0_80_0_0_c8bac86709fa145351cc3ab211d8b735.jpg
6
краснодарский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/155564/58/1555645826_0:90:3012:1784_1400x0_80_0_0_c8bac86709fa145351cc3ab211d8b735.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155564/58/1555645826_128:0:2859:2048_1400x0_80_0_0_615f10f562d18ee686f5bd413fe6c150.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155564/58/1555645826_469:0:2517:2048_1400x0_80_0_0_d8fe25cab96486ee127d683779a686a1.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, вениамин кондратьев, коронавирусы, краснодарский край, общество

На Кубани возобновят межмуниципальное пассажирское сообщение

12:55 25.06.2020 (обновлено: 15:48 25.06.2020)
18378
© РИА Новости / Фотохост sco-russia2020.ru / Перейти в фотобанкГубернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
© РИА Новости / Фотохост sco-russia2020.ru
Перейти в фотобанк
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Архивное фото
КРАСНОДАР, 25 июн - РИА Новости. Межмуниципальное пассажирское сообщение с 27 июня возобновляется в Краснодарском крае, заявил губернатор Вениамин Кондратьев.
Власти Кубани 31 марта из-за ситуации с коронавирусом ввели карантин. С 12 апреля режим карантина был изменен на режим самоизоляции, который продлен до 21 июня. С середины мая край начал поэтапно снимать ограничительные меры, разрешая работу предприятий ряда отраслей экономики. На минувшей неделе губернатор Кубани Вениамин Кондратьев объявил об ослаблении контроля для въезжающих в Краснодарский край туристов с 21 июня. В четверг было объявлено о снятии в регионе режима карантина и снятии ряда других ограничительных мер. Обязательная обсервация сохраняется только для прибывших из-за границы.
На каком этапе снятия ограничений находятся российские регионы
18 июня, 15:35Распространение нового коронавируса
На каком этапе снятия ограничений находятся российские регионы
"Решение я принимаю. С 27 июня, с этой субботы, возобновляется межмуниципальное пассажирское сообщение", - заявил Кондратьев в ходе заседания оперативного штаба Кондратьев, трансляция которого в эти минуты ведется на его канале в YouTube.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
720005
Обсудить 6
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Вениамин КондратьевКоронавирусыКраснодарский крайОбщество
Рекомендуем
Пассажиры в аэропорту Шереметьево в Москве
"Ведомости" сообщили об эксклюзивных рейсах "Аэрофлота" за рубеж
Анталья
Отели Антальи определились с датами открытия и ждут туристов из России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко с сыном Николаем во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
В Кремле ответили на критику Лукашенко в адрес России
Стюардесса авиакомпании Аэрофлот в аэропорту Шереметьево в Москве
"Аэрофлот" объяснил "эксклюзивную" перевозку пассажиров за рубеж
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
На Кубани разрешат возобновить работу детских садов
Актриса Кристина Асмус на открытии 41-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ)
Асмус раскрыла подробности развода с Харламовым
Молодая пара на пирсе в Италии
Италия после карантина. Сицилия и Сардиния ждут гостей из России
Парад теплоходов в честь открытия пассажирской навигации по Москве-реке
Гидрометцентр предупредил о температурных аномалиях в России
Врач-стоматолог
Власти Кубани разрешили работу фитнес-центров, стоматологов и риелторов
Паспорт гражданина Российской Федерации
Ударившая бармена в Турине ножом девушка оказалась россиянкой
Одиночный пикет у здания посольства США в Москве, на котором вывешен флаг ЛГБТ-сообщества
МИД пошутил про флаг ЛГБТ на здании посольства США
Сбор урожая черешни
Врач рассказала, кому нельзя есть черешню
Михаил Саакашвили
Саакашвили заявил о превосходстве России над Украиной
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
Россиян предупредили о надвигающемся похолодании
Журналист Павел Лобков
ЦИК прокомментировал ситуацию с дважды проголосовавшим Лобковым
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:50Пушков прокомментировал слова Порошенко о "возвращении Крыма"
08:48Аэропорт Орли возобновил работу, приостановленную из-за коронавируса
08:46В Подмосковье вылечили более 30 тысяч пациентов с коронавирусом
08:43В Индии от ударов молний умерли более ста человек за двое суток
08:38В МИД Японии рассказали о переговорах с Россией
08:34Из Владивостока впервые за долгое время запустят рейсы в Сочи и Крым
08:30Российские виноделы попросили преференций
08:30Греческий политик считает, что статья Путина касается не только историков
08:26В Узбекистане выявили 238 новых случаев заражения коронавирусом
08:19Более 260 населенных пунктов Украины остаются подтопленными
08:15В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 132 пациента от COVID-19
08:13Житель Новосибирска ехал на дачу в вагоне с углем, но оказался в Кузбассе
08:09Новейший лазерный резак для водолазов покажут на форуме "Армия-2020"
08:04Внешность кота Матроскина изменится в новом сезоне "Простоквашино"
07:59В Москве в пятницу ожидается солнечная погода без осадков
07:56Минздрав предложил отложить новые правила получения справок для водителей
07:50Общая явка на электронное голосование по конституции составляет 49,5%
07:34Коронавирус за последние сутки выявили еще у 44 жителей Кузбасса
07:32В Киргизии число случаев инфицирования COVID-19 превысило 4,2 тысячи
07:23Добровольцы рассказали о самочувствии после вакцинации от COVID-19
Лента новостейМолния