На Кубани возобновят межмуниципальное пассажирское сообщение

КРАСНОДАР, 25 июн - РИА Новости. Межмуниципальное пассажирское сообщение с 27 июня возобновляется в Краснодарском крае, заявил губернатор Вениамин Кондратьев.
Власти Кубани 31 марта из-за ситуации с коронавирусом ввели карантин. С 12 апреля режим карантина был изменен на режим самоизоляции, который продлен до 21 июня. С середины мая край начал поэтапно снимать ограничительные меры, разрешая работу предприятий ряда отраслей экономики. На минувшей неделе губернатор Кубани Вениамин Кондратьев объявил об ослаблении контроля для въезжающих в Краснодарский край туристов с 21 июня. В четверг было объявлено о снятии в регионе режима карантина и снятии ряда других ограничительных мер. Обязательная обсервация сохраняется только для прибывших из-за границы.
"Решение я принимаю. С 27 июня, с этой субботы, возобновляется межмуниципальное пассажирское сообщение", - заявил Кондратьев в ходе заседания оперативного штаба Кондратьев, трансляция которого в эти минуты ведется на его канале в YouTube.
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