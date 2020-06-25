Генпрокуратура Белоруссии проверит жалобы минчан на качество воды

МИНСК, 25 июн - РИА Новости. Генеральная прокуратура Генеральная прокуратура Белоруссии проводит проверку в связи с многочисленными обращениями минчан о ненадлежащем качестве питьевой воды, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

В среду в двух районах Минска – Фрунзенском и Московском, совокупное население которых превышает 700 тысяч человек, - резко ухудшилось качество воды из-под крана. Люди жаловались на резкий запад йода, хлорки и отмечали, что воду невозможно пить и использовать для бытовых нужд. В этой связи власти Минска организовали централизованный подвоз цистерн с питьевой водой в ряд проблемных точек столицы в среду и четверг. А спасатели создали карту подразделений МЧС Минске, где любой желающий может взять питьевую воду.

"В связи с многочисленными обращениями граждан о ненадлежащем качестве питьевой воды в отдельных районах города Минска Генеральная прокуратура с привлечением специалистов, в том числе санитарно-эпидемиологических служб, проводит проверку исполнения законодательства о питьевом водоснабжении", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В нем отмечается, что в ходе проверочных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований к содержанию, эксплуатации источников и систем питьевого водоснабжения, гигиенических требований к качеству воды, а также действиям должностных лиц организаций, оказывающих услуги водоснабжения. В ведомстве добавили, что проверка находится на контроле руководства Генпрокуратуры республики.

Ранее в четверг городское предприятие "Минскводоканал" сообщало, что его коллектив всю ночь проводил профилактические работы на сетях водоснабжения во Фрунзенском и Московском районах. По данным предприятия, к настоящему времени качество воды в магистральных сетях и в районных насосных станциях "полностью соответствует требованиям санитарных правил и норм". При этом для "ускоренного вывода воды с остаточным запахом из систем водоснабжения" на "Минскводоканале" рекомендовали обеспечить ее слив в течение 10-15 минут.