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Генпрокуратура Белоруссии проверит жалобы минчан на качество воды
Генеральная прокуратура Белоруссии проводит проверку в связи с многочисленными обращениями минчан о ненадлежащем качестве питьевой воды, сообщила в четверг... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T12:53
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минск, белоруссия, в мире

Генпрокуратура Белоруссии проверит жалобы минчан на качество воды

12:53 25.06.2020
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМинск
Минск
© Sputnik / Виктор Толочко
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Минск. Архивное фото
МИНСК, 25 июн - РИА Новости. Генеральная прокуратура Белоруссии проводит проверку в связи с многочисленными обращениями минчан о ненадлежащем качестве питьевой воды, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.
В среду в двух районах Минска – Фрунзенском и Московском, совокупное население которых превышает 700 тысяч человек, - резко ухудшилось качество воды из-под крана. Люди жаловались на резкий запад йода, хлорки и отмечали, что воду невозможно пить и использовать для бытовых нужд. В этой связи власти Минска организовали централизованный подвоз цистерн с питьевой водой в ряд проблемных точек столицы в среду и четверг. А спасатели создали карту подразделений МЧС Минске, где любой желающий может взять питьевую воду.
Водопроводный кран
Вчера, 11:01
В двух районах Минска сохраняются проблемы с качеством воды
"В связи с многочисленными обращениями граждан о ненадлежащем качестве питьевой воды в отдельных районах города Минска Генеральная прокуратура с привлечением специалистов, в том числе санитарно-эпидемиологических служб, проводит проверку исполнения законодательства о питьевом водоснабжении", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
В нем отмечается, что в ходе проверочных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований к содержанию, эксплуатации источников и систем питьевого водоснабжения, гигиенических требований к качеству воды, а также действиям должностных лиц организаций, оказывающих услуги водоснабжения. В ведомстве добавили, что проверка находится на контроле руководства Генпрокуратуры республики.
Ранее в четверг городское предприятие "Минскводоканал" сообщало, что его коллектив всю ночь проводил профилактические работы на сетях водоснабжения во Фрунзенском и Московском районах. По данным предприятия, к настоящему времени качество воды в магистральных сетях и в районных насосных станциях "полностью соответствует требованиям санитарных правил и норм". При этом для "ускоренного вывода воды с остаточным запахом из систем водоснабжения" на "Минскводоканале" рекомендовали обеспечить ее слив в течение 10-15 минут.
В среду санитарно-эпидемиологическая служба Минска провела отборы проб воды в распределительной сети Фрунзенского и Московского районов. По данным "Минскводоканала", показатели качества воды полностью соответствуют требованиям санитарных норм (жесткость, бикарбонаты, аммиак, нитриты, остаточный хлор, рН, щелочность), кроме показателя "запах", который находится на границе предельно-допустимых концентраций. Одной из версий произошедшего на предприятии назвали жару, которая установилась в последние несколько дней в белорусской столице. Московский и Фрунзенский районы в отличие от других частей белорусской столицы снабжаются водой из поверхностных источников.
Анализ качества воды. Архивное фото
4 марта, 13:46
Почти четверть жителей юга РФ недовольны качеством питьевой воды
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