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Распространение нового коронавируса
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В США в пяти штатах выявили рекордное число случаев COVID-19 за сутки
Власти пяти штатов США – Флориды, Техаса, Оклахомы, Южной Каролины, Калифорнии – сообщили о рекордном числе случаев заражения коронавирусной инфекции за сутки,... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T12:52
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, калифорния, южная каролина, сша, в мире

В США в пяти штатах выявили рекордное число случаев COVID-19 за сутки

12:52 25.06.2020
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© AP Photo / David J. PhillipПациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне
Пациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне
© AP Photo / David J. Phillip
Пациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Власти пяти штатов США – Флориды, Техаса, Оклахомы, Южной Каролины, Калифорнии – сообщили о рекордном числе случаев заражения коронавирусной инфекции за сутки, следует из данных местных отделений департаментов здравоохранения.
Департамент здравоохранения Флориды сообщил, что по состоянию на среду, 24 июня, в штате за сутки было выявлено 5508 случаев заражения коронавирусом, это рекордный показатель для штата. В Техасе, где ранее также фиксировали "суточные рекорды", число заразившихся за сутки составило 5551, предыдущий рекорд составлял 5489 случая. В Оклахоме специалисты за день выявили 482 новых случая заражения, в Южной Каролине – 1291. Власти Калифорнии, где накануне также было рекордное число заразившихся за день, сообщили о новом рекорде – за сутки в штате зафиксировали 7149 случаев заражения коронавирусом.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,1 миллиона случаев заражения, свыше 473 тысяч человек скончались. По данным университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, всего в США зарегистрировали более 2,3 миллиона случаев заражения коронавирусом и более 121 тысячи смертельных исходов. Отмечается, что выздоровели более 656 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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