В США в пяти штатах выявили рекордное число случаев COVID-19 за сутки

Департамент здравоохранения Флориды сообщил, что по состоянию на среду, 24 июня, в штате за сутки было выявлено 5508 случаев заражения коронавирусом, это рекордный показатель для штата. В Техасе, где ранее также фиксировали "суточные рекорды", число заразившихся за сутки составило 5551, предыдущий рекорд составлял 5489 случая. В Оклахоме специалисты за день выявили 482 новых случая заражения, в Южной Каролине – 1291. Власти Калифорнии, где накануне также было рекордное число заразившихся за день, сообщили о новом рекорде – за сутки в штате зафиксировали 7149 случаев заражения коронавирусом.