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В австралийский штат Виктория направят военных для борьбы с COVID-19
Более тысячи представителей сил обороны Австралии будут направлены в штат Виктория для помощи местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T12:48
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
виктория (австралия)
австралия
мельбурн
в мире
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коронавирус covid-19, виктория (австралия), австралия, мельбурн, в мире

В австралийский штат Виктория направят военных для борьбы с COVID-19

12:48 25.06.2020
205
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкМельбурн
Мельбурн
© РИА Новости / Антон Денисов
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Мельбурн. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Более тысячи представителей сил обороны Австралии будут направлены в штат Виктория для помощи местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает телерадиокорпорация ABC.
Ранее власти Виктории на фоне ухудшения местной ситуации с COVID-19 попросили министерство обороны и власти других штатов о содействии в борьбе с пандемией. В штате, где расположен один из крупнейших австралийских городов Мельбурн, уже на протяжении нескольких дней выявляют наибольшее в стране число случаев заражения COVID-19. Кроме того, ранее на этой неделе в штате от COVID-19 скончался пожилой мужчина. Его смерть стала первым летальным исходом, зафиксированным в стране за несколько дней.
Отмечается, что военные будут помогать проводить тесты на COVID-19, а также заниматься организацией отправки полученных результатов в другие штаты для их обработки. Кроме того, военнослужащие будут контролировать, что въезжающие в штат соблюдают двухнедельный карантин.
Согласно последним данным минздрава, число зараженных COVID-19 в Австралии составляет 7 521 человек. При этом подавляющее большинство пациентов уже излечились. Скончались 103 заболевших.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,1 миллиона случаев заражения, свыше 473 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Виктория (Австралия)АвстралияМельбурнВ мире
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