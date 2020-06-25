В двух районах Иркутской области ввели режим ЧС из-за пожаров

Два крупных пожара действуют в лесах на территории Усть-Кутского и Жигаловского районов Иркутской области. Оба возникли из-за гроз.

"В лесах Усть-Кутского и Жигаловского районов вводится режим ЧС муниципального уровня. Такое решение принято сегодня, 25 июня, на заседании регионального оперативного штаба", - говорится в сообщении.