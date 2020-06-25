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В двух районах Иркутской области ввели режим ЧС из-за пожаров
Режим ЧС муниципального уровня введен в лесах Усть-Кутского и Жигаловского районов с 25 июня из-за пожаров, сообщает пресс-служба правительства Иркутской... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T12:40
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
иркутская область
усть-кутский район
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), иркутская область, усть-кутский район, происшествия

В двух районах Иркутской области ввели режим ЧС из-за пожаров

12:40 25.06.2020
137
© Фото : ГУ МЧС России по Иркутской областиПожар в частном деревянном доме в селе Баргадай Зиминского района Иркутской области
Пожар в частном деревянном доме в селе Баргадай Зиминского района Иркутской области
© Фото : ГУ МЧС России по Иркутской области
ИРКУТСК, 25 июн – РИА Новости. Режим ЧС муниципального уровня введен в лесах Усть-Кутского и Жигаловского районов с 25 июня из-за пожаров, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
Два крупных пожара действуют в лесах на территории Усть-Кутского и Жигаловского районов Иркутской области. Оба возникли из-за гроз.
"В лесах Усть-Кутского и Жигаловского районов вводится режим ЧС муниципального уровня. Такое решение принято сегодня, 25 июня, на заседании регионального оперативного штаба", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в Усть-Кутском районе пожар распространился на территории 410 гектаров. В тушении заняты 24 лесника, 65 спасателей парашютно-десантной службы региона, 13 единиц техники. В случае необходимости группировка может быть увеличена.
В Жигаловском районе пожар действует в труднодоступной местности на площади более 120 гектаров. В тушении задействованы 55 пожарных-десантников. Планируется привлечение сил федерального резерва Рослесхоза для прокладки минерализованных полос.
Заповедник Тунгусский
24 июня, 04:49
Ученые спрогнозировали природные пожары в Тунгусском заповеднике
001012
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Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)Иркутская областьУсть-Кутский районПроисшествия
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