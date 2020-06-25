В двух районах Иркутской области ввели режим ЧС из-за пожаров

ИРКУТСК, 25 июн – РИА Новости. Режим ЧС муниципального уровня введен в лесах Усть-Кутского и Жигаловского районов с 25 июня из-за пожаров, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
Два крупных пожара действуют в лесах на территории Усть-Кутского и Жигаловского районов Иркутской области. Оба возникли из-за гроз.
"В лесах Усть-Кутского и Жигаловского районов вводится режим ЧС муниципального уровня. Такое решение принято сегодня, 25 июня, на заседании регионального оперативного штаба", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в Усть-Кутском районе пожар распространился на территории 410 гектаров. В тушении заняты 24 лесника, 65 спасателей парашютно-десантной службы региона, 13 единиц техники. В случае необходимости группировка может быть увеличена.
В Жигаловском районе пожар действует в труднодоступной местности на площади более 120 гектаров. В тушении задействованы 55 пожарных-десантников. Планируется привлечение сил федерального резерва Рослесхоза для прокладки минерализованных полос.