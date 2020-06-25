https://ria.ru/20200625/1573457163.html
Прокуратура выяснит причину массового мора рыбы в пруду под Белгородом
Прокуратура начала проверку после того, как в Белгородской области был осушен пруд, в нем погибла вся рыба, от неприятного запаха страдает весь район, сообщила... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T12:38
2020-06-25T12:38
белгородский район
белгородская область
происшествия
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https://ria.ru/20200625/1573453620.html
белгородский район
белгородская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородский район, белгородская область, происшествия