Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200625/1573457163.html
Прокуратура выяснит причину массового мора рыбы в пруду под Белгородом
Прокуратура начала проверку после того, как в Белгородской области был осушен пруд, в нем погибла вся рыба, от неприятного запаха страдает весь район, сообщила... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T12:38
белгородский район
белгородская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/149899/35/1498993567_0:293:5616:3452_1400x0_80_0_0_f5477585d0ae43e959bc6a29b425f204.jpg
https://ria.ru/20200625/1573453620.html
белгородский район
белгородская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/149899/35/1498993567_0:293:5616:3452_1400x0_80_0_0_f5477585d0ae43e959bc6a29b425f204.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/149899/35/1498993567_312:0:5304:3744_1400x0_80_0_0_fcf2a27b6866992c1b31981cb900b68d.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/149899/35/1498993567_936:0:4680:3744_1400x0_80_0_0_d5665b85c0acb59698c29de22ca44771.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
белгородский район, белгородская область, происшествия

Прокуратура выяснит причину массового мора рыбы в пруду под Белгородом

12:38 25.06.2020
975
© Fotolia / PolukarovaannaОзеро
Озеро
© Fotolia / Polukarovaanna
ЯРОСЛАВЛЬ, 25 июн - РИА Новости. Прокуратура начала проверку после того, как в Белгородской области был осушен пруд, в нем погибла вся рыба, от неприятного запаха страдает весь район, сообщила РИА Новости представитель областной прокуратуры.
Telegram-канал "Белгород №1" опубликовал фото и видео осушенного в Белгородском районе области пруда. Значительная площадь покрыта плотным слоем мертвой рыбы. По данным канала, жители ближайшей территории страдают от неприятного запаха. Кто и зачем осушил пруд, не сообщается.
"Прокуратура начала проверку публикаций в СМИ", - сказала представитель надзорного ведомства.
РИА Новости пока не располагает комментарием местных властей.
Автомобиль Следственного комитета РФ
Вчера, 11:51
СК разбирается в массовой гибели пчел в новосибирском селе
003074
Обсудить 0
Белгородский районБелгородская областьПроисшествия
Рекомендуем
Актриса Кристина Асмус на открытии 41-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ)
Асмус раскрыла подробности развода с Харламовым
Президент Белоруссии Александр Лукашенко с сыном Николаем во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
В Кремле ответили на критику Лукашенко в адрес России
Одиночный пикет у здания посольства США в Москве, на котором вывешен флаг ЛГБТ-сообщества
МИД пошутил про флаг ЛГБТ на здании посольства США
Новорожденный в отделении интенсивной терапии в медицинском инкубаторе
В Воронеже в подъезде жилого дома нашли брошенную десятидневную девочку
Сбор урожая черешни
Врач рассказала, кому нельзя есть черешню
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
Россиян предупредили о надвигающемся похолодании
Флаг ЛГБТ-сообщества на здании посольства США в Москве
В Кремле прокомментировали вывешенный на здании посольства США флаг ЛГБТ
Строительство газопровода в территориальных водах Германии
Германия готовит ответ на новые санкции США по "Северному потоку — 2"
Михаил Саакашвили
Саакашвили заявил о превосходстве России над Украиной
Парад теплоходов в честь открытия пассажирской навигации по Москве-реке
Гидрометцентр предупредил о температурных аномалиях в России
Суперлуние, наблюдаемое в Москве
Раскрыта загадка темной стороны Луны
Движение автомобилей на Садовом кольце в Москве
Для российских водителей с июля будут действовать новые правила
Группа со штандартами фронтов (Военная академия Ракетных войск стратегического назначения) во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
Пушков ответил на заявление Макаревича о "ненужности" парада Победы
Вакцинация добровольцев против коронавируса SARS-CoV-2 в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко в Москве
Добровольцы рассказали о самочувствии после вакцинации от COVID-19
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Москве теплоход с выпускниками столкнулся с причалом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:48Аэропорт Орли возобновил работу, приостановленную из-за коронавируса
08:46В Подмосковье вылечили более 30 тысяч пациентов с коронавирусом
08:43В Индии от ударов молний умерли более ста человек за двое суток
08:38В МИД Японии рассказали о переговорах с Россией
08:34Из Владивостока впервые за долгое время запустят рейсы в Сочи и Крым
08:30Российские виноделы попросили преференций
08:30Греческий политик считает, что статья Путина касается не только историков
08:26В Узбекистане выявили 238 новых случаев заражения коронавирусом
08:19Более 260 населенных пунктов Украины остаются подтопленными
08:15В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 132 пациента от COVID-19
08:13Житель Новосибирска ехал на дачу в вагоне с углем, но оказался в Кузбассе
08:09Новейший лазерный резак для водолазов покажут на форуме "Армия-2020"
08:04Внешность кота Матроскина изменится в новом сезоне "Простоквашино"
07:59В Москве в пятницу ожидается солнечная погода без осадков
07:56Минздрав предложил отложить новые правила получения справок для водителей
07:50Общая явка на электронное голосование по конституции составляет 49,5%
07:34Коронавирус за последние сутки выявили еще у 44 жителей Кузбасса
07:32В Киргизии число случаев инфицирования COVID-19 превысило 4,2 тысячи
07:23Добровольцы рассказали о самочувствии после вакцинации от COVID-19
07:14СМИ: в КНДР не было антиамериканских митингов в годовщину Корейской войны
Лента новостейМолния