https://ria.ru/20200625/1573457046.html
В Минтруде оценили ситуацию с занятостью населения
Потерять работу, по данным на июнь, рискуют почти 1,3 миллиона россиян, более полумиллиона человек работают в режиме неполного рабочего дня, следует из проекта... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T12:36
2020-06-25T12:36
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости.
Потерять работу, по данным на июнь, рискуют почти 1,3 миллиона россиян, более полумиллиона человек работают в режиме неполного рабочего дня, следует из проекта Минтруда
, размещенном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"По данным мониторинга высвобождения работников организаций в связи с ликвидацией организаций, либо сокращением численности или штата работников по состоянию июнь 2020 года, численность работников организаций, находящихся под риском увольнения, составляет 1 270,0 тысячи человек", - говорится в пояснительной записке к проекту.
В том числе, в отпусках без сохранения заработной платы находятся 108,4 тысячи человек, в простое – 534,9 тысячи человек, работают в режиме неполного рабочего дня 522,4 тысячи человек, к увольнению предполагается 104,2 тысячи человек.