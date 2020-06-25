В Минтруде оценили ситуацию с занятостью населения

"По данным мониторинга высвобождения работников организаций в связи с ликвидацией организаций, либо сокращением численности или штата работников по состоянию июнь 2020 года, численность работников организаций, находящихся под риском увольнения, составляет 1 270,0 тысячи человек", - говорится в пояснительной записке к проекту.

В том числе, в отпусках без сохранения заработной платы находятся 108,4 тысячи человек, в простое – 534,9 тысячи человек, работают в режиме неполного рабочего дня 522,4 тысячи человек, к увольнению предполагается 104,2 тысячи человек.