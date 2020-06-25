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В Минтруде оценили ситуацию с занятостью населения
Потерять работу, по данным на июнь, рискуют почти 1,3 миллиона россиян, более полумиллиона человек работают в режиме неполного рабочего дня, следует из проекта... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T12:36
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
общество
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество

В Минтруде оценили ситуацию с занятостью населения

12:36 25.06.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Потерять работу, по данным на июнь, рискуют почти 1,3 миллиона россиян, более полумиллиона человек работают в режиме неполного рабочего дня, следует из проекта Минтруда, размещенном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"По данным мониторинга высвобождения работников организаций в связи с ликвидацией организаций, либо сокращением численности или штата работников по состоянию июнь 2020 года, численность работников организаций, находящихся под риском увольнения, составляет 1 270,0 тысячи человек", - говорится в пояснительной записке к проекту.
В том числе, в отпусках без сохранения заработной платы находятся 108,4 тысячи человек, в простое – 534,9 тысячи человек, работают в режиме неполного рабочего дня 522,4 тысячи человек, к увольнению предполагается 104,2 тысячи человек.
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Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Общество
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