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В Крыму начали тестирование жителей на антитела к коронавирусу
Роспотребнадзор начинает тестирование жителей Крыма на антитела к COVID-19 для оценки популяционного иммунитета населения, сообщается на сайте управления... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T12:35
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), республика крым, севастополь, общество

В Крыму начали тестирование жителей на антитела к коронавирусу

12:35 25.06.2020
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗабор крови из вены на тестирование наличия антител к коронавирусу COVID-19 у одного из сотрудников Центра социального обслуживания "Мой социальный центр" в Москве
Забор крови из вены на тестирование наличия антител к коронавирусу COVID-19 у одного из сотрудников Центра социального обслуживания Мой социальный центр в Москве
© РИА Новости / Антон Денисов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости. Роспотребнадзор начинает тестирование жителей Крыма на антитела к COVID-19 для оценки популяционного иммунитета населения, сообщается на сайте управления ведомства в Крыму и Севастополе.
"Роспотребнадзором в июне 2020 года на территории будет проводится сероэпидемиологические исследования в целях оценки популяционного иммунитета населения к вирусу SARS СоV-2", - говорится в сообщении.
Отмечается, что оценка состояния коллективного иммунитета к вирусу SARS СоV-2 предусматривает обследование детского и взрослого населения различных возрастных групп, вне зависимости от наличия или отсутствия перенесённого заболевания, путём отбора образца сыворотки крови.
Желающие пройти бесплатное тестирование должны пройти анкетирование на сайте ФГКУЗ "Противочумная станция Республики Крым" Роспотребнадзора. Результаты лабораторного тестирования придут на указанный в анкете адрес электронной почты, либо в виде СМС на указанный номер телефона.
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