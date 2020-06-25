В Крыму начали тестирование жителей на антитела к коронавирусу

Забор крови из вены на тестирование наличия антител к коронавирусу COVID-19 у одного из сотрудников Центра социального обслуживания "Мой социальный центр" в Москве

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости. Севастополе. Роспотребнадзор начинает тестирование жителей Крыма на антитела к COVID-19 для оценки популяционного иммунитета населения, сообщается на сайте управления ведомства в Крыму

"Роспотребнадзором в июне 2020 года на территории будет проводится сероэпидемиологические исследования в целях оценки популяционного иммунитета населения к вирусу SARS СоV-2", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оценка состояния коллективного иммунитета к вирусу SARS СоV-2 предусматривает обследование детского и взрослого населения различных возрастных групп, вне зависимости от наличия или отсутствия перенесённого заболевания, путём отбора образца сыворотки крови.

Желающие пройти бесплатное тестирование должны пройти анкетирование на сайте ФГКУЗ "Противочумная станция Республики Крым" Роспотребнадзора. Результаты лабораторного тестирования придут на указанный в анкете адрес электронной почты, либо в виде СМС на указанный номер телефона.

Всего на текущий период в республике зарегистрированы 638 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период – 434 человека.