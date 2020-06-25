В Подмосковье будут судить фигурантов дела об убийстве ветерана

В марте 2019 года обвиняемые совместно с соучастниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, проникли в Подольске в квартиру ветерана Великой Отечественной войны. Там они избили пожилого человека и украли 1 миллион рублей, а также ордена и медали. От полученных травм потерпевший скончался через несколько дней больнице.