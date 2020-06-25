В Подмосковье будут судить фигурантов дела об убийстве ветерана

МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Двое мужчин в суде ответят за убийство в Подольске ветерана Великой Отечественной войны, которого они ограбили на 1 миллион рублей, сообщает пресс-служба прокуратура Московской области.
В марте 2019 года обвиняемые совместно с соучастниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, проникли в Подольске в квартиру ветерана Великой Отечественной войны. Там они избили пожилого человека и украли 1 миллион рублей, а также ордена и медали. От полученных травм потерпевший скончался через несколько дней больнице.
"Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух граждан. Они обвиняются в совершении преступления… убийство лица, находившегося в беспомощном состоянии, совершенное группой лиц по предварительному сговору", - говорится в сообщении.
Кроме того, одному из соучастников убийства инкриминируется разбой, мошенничество, грабеж и продажа украденных наград.
Обвиняемые находятся в СИЗО. Уголовное дело будет направлено в Московский областной суд.
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