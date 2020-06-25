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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200625/1573456824.html
Мосгоризбирком уточнил правила электронного голосования
Москвичи, записавшиеся на электронное голосование по Конституции, очно смогут проголосовать только 1 июля при условии, что они так и не отдали свой голос... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T12:32
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
москва
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
конституция рф, москва

Мосгоризбирком уточнил правила электронного голосования

12:32 25.06.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМужчина голосует по одобрению внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке No 145 в Москве
Мужчина голосует по одобрению внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке No 145 в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Мужчина голосует по одобрению внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке No 145 в Москве
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Москвичи, записавшиеся на электронное голосование по Конституции, очно смогут проголосовать только 1 июля при условии, что они так и не отдали свой голос дистанционным способом, говорится в письме секретаря Московской городской избирательной комиссии председателям ТИКов.
Ранее на одном из избирательных участков в Москве участнику голосования, исключенному из списка в связи с подачей заявления на участие в дистанционном электронном голосовании, член УИК ошибочно выдал бюллетень. Ящик для голосования с бюллетенем данного гражданина был опечатан, бюллетень был признан недействительным.
"Участники голосования, записавшиеся на дистанционное электронное голосование, могут проголосовать на избирательном участке по месту жительства только 1 июля 2020 года и после установления факта, что участник голосования не получил доступ к бюллетеню дистанционного электронного голосования. Выдача бюллетеня на участке по месту жительства участникам голосования, записавшимся на ДЭГ с 25 по 30 июня 2020 года является грубейшим нарушением законодательства РФ и нормативно-правовых актов", - говорится в документе.
Отмечается, что за неоднократную выдачу и получение бюллетеней для голосования предусмотрена административная ответственность (ст.5.22 КоАП РФ №195-ФЗ от 30.12.2001) и уголовная ответственность (ст. 142.2 УК РФ №63-ФЗ от 13.06.1996).
Информационный стенд о голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Казани
Вчера, 08:53Голосование по поправкам в Конституцию
НОМ заявил, что выявил фейки во время голосования в Магаданской области
"Прошу исключить возможность подобных нарушений участковыми избирательными комиссиями", - говорится в письме секретаря.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Нижегородская область наряду с Москвой стали двумя пилотными регионами, жители которых могут проголосовать дистанционно.
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФМосква
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