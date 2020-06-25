Мосгоризбирком уточнил правила электронного голосования

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Москвичи, записавшиеся на электронное голосование по Конституции, очно смогут проголосовать только 1 июля при условии, что они так и не отдали свой голос дистанционным способом, говорится в письме секретаря Московской городской избирательной комиссии председателям ТИКов.

"Участники голосования, записавшиеся на дистанционное электронное голосование, могут проголосовать на избирательном участке по месту жительства только 1 июля 2020 года и после установления факта, что участник голосования не получил доступ к бюллетеню дистанционного электронного голосования. Выдача бюллетеня на участке по месту жительства участникам голосования, записавшимся на ДЭГ с 25 по 30 июня 2020 года является грубейшим нарушением законодательства РФ и нормативно-правовых актов", - говорится в документе.