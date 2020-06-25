Летнюю сессию ПАСЕ отменили из-за коронавируса

"Сейчас, принимая решение о проведении очередной сессии в Страсбурге, приходится учитывать целый ряд факторов. Напомню, что во Франции в настоящее время действуют правила социального дистанцирования — не менее полутора метров. ПАСЕ — это структура Совета Европы, международной организации, которая, в принципе, может разработать свои нормы, но при этом они не могут противоречить требованиям, действующим во Франции. Главное в любом случае — это безопасность людей", — пояснил Толстой.