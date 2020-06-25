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Летнюю сессию ПАСЕ отменили из-за коронавируса
Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы отменило ее летнюю сессию из-за ситуации с коронавирусом, написал на Facebook вице-спикер Госдумы и вице-спикер ПАСЕ... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T12:29
2020-06-25T13:26
распространение нового коронавируса
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петр толстой
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, петр толстой, госдума рф, парламентская ассамблея совета европы, в мире
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости.
Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы отменило ее летнюю сессию из-за ситуации с коронавирусом
, написал на Facebook
вице-спикер Госдумы
и вице-спикер ПАСЕ Петр Толстой
.
Он отметил, что заседание прошло в онлайн-режиме.
По словам Толстого, уже в апреле стало понятно, что сессию перенесут на более позднюю дату, "в итоге проводиться она не будет".
Как отметил вице-спикер, следующие заседания Бюро и Постоянной комиссии уже в очном формате пройдут в Греции
в сентябре, речь пойдет о подготовке осенней сессии Ассамблеи, намеченной на начало октября.
"Сейчас, принимая решение о проведении очередной сессии в Страсбурге, приходится учитывать целый ряд факторов. Напомню, что во Франции в настоящее время действуют правила социального дистанцирования — не менее полутора метров. ПАСЕ — это структура Совета Европы, международной организации, которая, в принципе, может разработать свои нормы, но при этом они не могут противоречить требованиям, действующим во Франции. Главное в любом случае — это безопасность людей", — пояснил Толстой.
Он добавил, что руководство Ассамблеи изучало возможность рассадки депутатов в зале с соблюдением всех требований. Кроме того, возможно, социальную дистанцию заменят на обязательное ношение масок.
В Бюро также учли сложности при поездках между странами Шенгенской зоны и не входящими в нее государствами.
"Невозможность даже одной делегации приехать на сессию из-за закрытых границ в связи с эпидемиологической ситуацией является дискриминацией и противоречит уставу Совета Европы", — заключил Толстой.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.