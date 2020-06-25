Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200625/1573456581.html
В Эстонии число заразившихся коронавирусом достигло 1984
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Эстонии за минувшие сутки увеличилось на один, достигнув 1984, сообщил в четверг республиканский департамент... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T12:29
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
воз
эстония
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/realty/40732/16/407321630_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_6c2b1bee71e12fc580c38057fef70a63.jpg
эстония
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/realty/40732/16/407321630_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_6c2b1bee71e12fc580c38057fef70a63.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/realty/40732/16/407321630_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_09392aa0210baf9b0c51f6be8f8b1fba.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/realty/40732/16/407321630_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_0e8db99c75964b65cd3e8ef6fff6b5c1.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, эстония, в мире

В Эстонии число заразившихся коронавирусом достигло 1984

12:29 25.06.2020
227
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкТаллин
Таллин
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Таллин. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 25 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Эстонии за минувшие сутки увеличилось на один, достигнув 1984, сообщил в четверг республиканский департамент здоровья.
"Вирус COVID-19 диагностировали у 1984 жителей Эстонии в различных регионах страны. Начиная с 31 января в Эстонии было проведено более 104 тысяч тестов на коронавирус. В больницах находятся семь пациентов, из них один подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. За время пандемии скончались 69 человек", - говорится в сообщении, размещенном на сайте департамента.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
Эстония с 18 мая вышла из режима чрезвычайного положения, которое было объявлено 12 марта, но послабления вводятся постепенно в несколько этапов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,1 миллиона случаев заражения, свыше 473 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
300000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗЭстонияВ мире
Рекомендуем
Палата во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Международном выставочном центре Крокус Экспо в Красногорске
Россия поднялась на 12-е место в мире по числу смертей из-за COVID-19
Прохожие в медицинских масках на улице в Варшаве
Число случаев COVID-19 в Польше превысило 33 тысячи
Медицинские работники во время визита к пациентам, контактировавшим с заболевшими коронавирусом, в Минске
Белоруссия изменила правила самоизоляции для прибывающих в страну
Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
В Литве число выявленных случаев заражения коронавирусом выросло до 1806
Пациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне
В США в пяти штатах выявили рекордное число случаев COVID-19 за сутки
Председатель комитета Государственной Думы РФ по бюджету и налогам Андрей Макаров
Депутат заявил о невозможности двойного голосования по Конституции
Машина скорой помощи в Медане, Индонезия
В Индонезии число заразившихся коронавирусом превысило 50 тысяч
Токио, Япония
Эксперт оценил отказ Японии от размещения американской системы ПРО
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Африке число заразившихся коронавирусом превысило 330 тысяч
Главное здание Совета Европы в Страсбурге
Летнюю сессию ПАСЕ отменили из-за коронавируса
Тест на коронавирус
Роспотребнадзор оценил ситуацию с тестированием на коронавирус
Люди в очереди за масками и едой в районе Гарлема в Нью-Йорке, США
В Неваде введут масочный режим
Полиция
В Кузбассе задержали вандала, разорившего могилу ветерана войны
Полная копия щита управления энергоблока АЭС
Польша планирует за счет АЭС закрыть 20% потребностей в электроэнергетике
Американские доллары
Deutsche Bank: инвесторы готовы отвернуться от доллара
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:48Аэропорт Орли возобновил работу, приостановленную из-за коронавируса
08:46В Подмосковье вылечили более 30 тысяч пациентов с коронавирусом
08:43В Индии от ударов молний умерли более ста человек за двое суток
08:38В МИД Японии рассказали о переговорах с Россией
08:34Из Владивостока впервые за долгое время запустят рейсы в Сочи и Крым
08:30Российские виноделы попросили преференций
08:30Греческий политик считает, что статья Путина касается не только историков
08:26В Узбекистане выявили 238 новых случаев заражения коронавирусом
08:19Более 260 населенных пунктов Украины остаются подтопленными
08:15В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 132 пациента от COVID-19
08:13Житель Новосибирска ехал на дачу в вагоне с углем, но оказался в Кузбассе
08:09Новейший лазерный резак для водолазов покажут на форуме "Армия-2020"
08:04Внешность кота Матроскина изменится в новом сезоне "Простоквашино"
07:59В Москве в пятницу ожидается солнечная погода без осадков
07:56Минздрав предложил отложить новые правила получения справок для водителей
07:50Общая явка на электронное голосование по конституции составляет 49,5%
07:34Коронавирус за последние сутки выявили еще у 44 жителей Кузбасса
07:32В Киргизии число случаев инфицирования COVID-19 превысило 4,2 тысячи
07:23Добровольцы рассказали о самочувствии после вакцинации от COVID-19
07:14СМИ: в КНДР не было антиамериканских митингов в годовщину Корейской войны
Лента новостейМолния