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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200625/1573456513.html
Депутат заявил о невозможности двойного голосования по Конституции
Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров рассказал, что лично убедился в невозможности двойного голосования по поправкам в конституцию - после РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T12:28
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
андрей макаров
госдума рф
владимир путин
москва
нижегородская область
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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конституция рф, андрей макаров, госдума рф, владимир путин, москва, нижегородская область, политика

Депутат заявил о невозможности двойного голосования по Конституции

12:28 25.06.2020
353
© Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по бюджету и налогам Андрей Макаров
Председатель комитета Государственной Думы РФ по бюджету и налогам Андрей Макаров
© Пресс-служба Госдумы РФ
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Председатель комитета Государственной Думы РФ по бюджету и налогам Андрей Макаров . Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров рассказал, что лично убедился в невозможности двойного голосования по поправкам в конституцию - после регистрации для электронного голосования он специально поехал на избирательный участок, и бюллетень ему там не выдали.
"В результате с утра специально заехал на избирательный участок. Потому что подумал, ну я зарегистрировался, но как будет там?.. Я приехал на участок, подошёл и попросил бюллетень. Они посмотрели, сказали: "Нет, вы зарегистрированы для электронного голосования", - сказал Макаров журналистам.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Нижегородская область наряду с Москвой стали двумя пилотными регионами, жители которых могут проголосовать дистанционно.
Конституция РФ
Вчера, 12:05Голосование по поправкам в Конституцию
Главы ряда регионов Сибири проголосовали по поправкам к Конституции
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФАндрей МакаровГосдума РФВладимир ПутинМоскваНижегородская областьПолитика
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