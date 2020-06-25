Депутат заявил о невозможности двойного голосования по Конституции

"В результате с утра специально заехал на избирательный участок. Потому что подумал, ну я зарегистрировался, но как будет там?.. Я приехал на участок, подошёл и попросил бюллетень. Они посмотрели, сказали: "Нет, вы зарегистрированы для электронного голосования", - сказал Макаров журналистам.