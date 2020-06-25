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Одноклассники разрешили загружать стикеры пользователям
В Одноклассниках появилась возможность загружать свои наборы стикеров. В этом пользователям помогает чат-бот. Он забирает изображения и возвращает ссылку на... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T12:28
одноклассники
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
одноклассники

Одноклассники разрешили загружать стикеры пользователям

12:27 25.06.2020 (обновлено: 12:28 25.06.2020)
64
© пресс-служба ОК Стикеры ОК
Стикеры ОК
© пресс-служба ОК
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. В Одноклассниках появилась возможность загружать свои наборы стикеров. В этом пользователям помогает чат-бот. Он забирает изображения и возвращает ссылку на готовый стикерпак. Сервис также доступен авторам и брендам
Если пользователю понравился стикер, который он увидел в сообщениях или комментариях, то он сможет добавить себе весь набор, просто нажав на него. В ближайшее время в ОК станет доступна статистика установок стикерпаков.
Рамки ко Дню медицинского работника
19 июня, 13:37
Одноклассники запустили рамки на аватар ко Дню медицинского работника
Все, кто создаст свои наборы до 30 июня, получат шанс выиграть приз от ОК. Победителей назовут 3 июля в группе "Стикеры в ОК".
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Одноклассники
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