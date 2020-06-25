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Лолита через суд потребовала выселить из квартиры бывшего мужа
Лолита Милявская обратилась в Басманный суд с просьбой снять с регистрационного учета в ее квартире бывшего супруга Дмитрия Иванова, сообщает "Московский... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T13:47
культура
шоу-бизнес
сергей жорин
лолита милявская
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
шоу-бизнес, сергей жорин, лолита милявская

Лолита через суд потребовала выселить из квартиры бывшего мужа

12:27 25.06.2020 (обновлено: 13:47 25.06.2020)
23730
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПремьера спектакля "Очень смешная комедия о том, как шоу пошло не так"
Премьера спектакля Очень смешная комедия о том, как шоу пошло не так
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Лолита Милявская обратилась в Басманный суд с просьбой снять с регистрационного учета в ее квартире бывшего супруга Дмитрия Иванова, сообщает "Московский комсомолец".
Адвокат певицы Сергей Жорин пояснил, что Иванов более года не живет в этой квартире и не платит за коммунальные услуги.

"Он многократно обещал самостоятельно сняться с регистрационного учета, но до сих пор этого не сделал. Лолите ничего не оставалось делать, как обратиться в суд", — пояснил юрист.

Жорин подчеркнул, что артистка не предъявила экс-супругу никаких требований.
Иванов официально развелся с Лолитой в мае, хотя супруги давно не жили вместе. Бракоразводный процесс затянулся из-за желания певицы признать брак фиктивным и лишить бывшего мужа российского и израильского гражданства.
Певица Лолита Милявская
23 мая, 00:45Культура
Адвокат Лолиты раскрыл "обман" ее бывшего мужа
577842419
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КультураШоу-бизнесСергей ЖоринЛолита Милявская
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