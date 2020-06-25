https://ria.ru/20200625/1573456406.html
Лолита через суд потребовала выселить из квартиры бывшего мужа
Лолита Милявская обратилась в Басманный суд с просьбой снять с регистрационного учета в ее квартире бывшего супруга Дмитрия Иванова, сообщает "Московский... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T12:27
2020-06-25T13:47
культура
шоу-бизнес
сергей жорин
лолита милявская
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https://ria.ru/20200523/1571869981.html
5
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шоу-бизнес, сергей жорин, лолита милявская