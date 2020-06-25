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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200625/1573456357.html
Перечень заказников для экотуризма составили в Московской области
"Москворецкий пойменный заказник" возглавил рейтинг особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Московской области, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T12:27
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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353
60
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
московская область (подмосковье)

Перечень заказников для экотуризма составили в Московской области

12:27 25.06.2020
60
© РИА Новости / Абрам Штеренберг / Перейти в фотобанкВ березовой роще
В березовой роще
© РИА Новости / Абрам Штеренберг
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МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. "Москворецкий пойменный заказник" возглавил рейтинг особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Подмосковья.
"Второе место эксперты отдали заказнику "Журавлиная родина", который расположен на территории Талдомского и Сергиево-Посадского городских округов. Тройку лидеров замкнул памятник природы "Стратотипический разрез московского яруса каменноугольной системы" в Домодедове", - говорится в сообщении.
По словам заместителя министра экологии и природопользования Московской области Ирины Стальновой на основе полученного рейтинга министерство будет проводить работу по развитию экотуризма и созданию соответствующей инфраструктуры: экотроп, наблюдательных площадок, объектов глэмпинга.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
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