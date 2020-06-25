Перечень заказников для экотуризма составили в Московской области

"Второе место эксперты отдали заказнику "Журавлиная родина", который расположен на территории Талдомского и Сергиево-Посадского городских округов. Тройку лидеров замкнул памятник природы "Стратотипический разрез московского яруса каменноугольной системы" в Домодедове", - говорится в сообщении.

По словам заместителя министра экологии и природопользования Московской области Ирины Стальновой на основе полученного рейтинга министерство будет проводить работу по развитию экотуризма и созданию соответствующей инфраструктуры: экотроп, наблюдательных площадок, объектов глэмпинга.