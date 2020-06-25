Депутат раскритиковала идею о выплатах за отказ от места в детсаду

"Я не согласна с предложением - все-таки ребенок, который посещает детское учреждение, получает не только полноценное питание, но и воспитание. С ним же занимаются логопеды, психологи, воспитатели. Дома это невозможно организовать", - сказала Вторыгина РИА Новости.