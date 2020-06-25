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Депутат раскритиковала идею о выплатах за отказ от места в детсаду
Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина ("Единая Россия") не поддержала предложение о введении выплат за отказ от места в... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T12:22
елена вторыгина
василий власов
сергей кравцов
общество
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РИА Новости
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елена вторыгина, василий власов, сергей кравцов, общество

Депутат раскритиковала идею о выплатах за отказ от места в детсаду

12:22 25.06.2020
4629
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкДепутат фракции "Справедливая Россия" Елена Вторыгина
Депутат фракции Справедливая Россия Елена Вторыгина
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина ("Единая Россия") не поддержала предложение о введении выплат за отказ от места в детсаду, отметив, что посещение детского сада важно для развития ребенка.
Как сообщил RT, депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов направил обращение министру просвещения РФ Сергею Кравцову с предложением установить ежемесячную выплату в размере регионального МРОТ для семей, которые откажутся от места в детском саду.
"Я не согласна с предложением - все-таки ребенок, который посещает детское учреждение, получает не только полноценное питание, но и воспитание. С ним же занимаются логопеды, психологи, воспитатели. Дома это невозможно организовать", - сказала Вторыгина РИА Новости.
Депутат отметила, что "детское учреждение ребенок должен посещать, это важно для его развития". Она также добавила, что на сегодня достаточно выплат, установленных для родителей с детьми.
Детский сад
5 июня, 12:55
В Москве два детсада опечатали за нарушение режима повышенной готовности
10010212
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Елена ВторыгинаВасилий ВласовСергей КравцовОбщество
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