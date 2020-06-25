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Выставка "Всероссийский день поля" откроется 9 июля в Брянской области
Агротехническая выставка "Всероссийский день поля" откроется 9 июля в Брянской области, с учетом эпидемиологической ситуации в этом году она пройдет не только в РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T12:21
брянская область
экономика
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РИА Новости
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353
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брянская область, экономика

Выставка "Всероссийский день поля" откроется 9 июля в Брянской области

12:21 25.06.2020
85
© РИА Новости / Владимир Горовых / Перейти в фотобанкГорода России. Брянск
Города России. Брянск
© РИА Новости / Владимир Горовых
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Агротехническая выставка "Всероссийский день поля" откроется 9 июля в Брянской области, с учетом эпидемиологической ситуации в этом году она пройдет не только в традиционном формате, но и и в режиме онлайн, сообщает пресс-служба Минсельхоза РФ.
"День поля" – масштабная выставка передовых технологий сельского хозяйства, демонстрируемых в реальных полевых условиях. Как и в прошлые годы, здесь будет представлен широкий спектр современной сельхозтехники и оборудования, удобрений и средств защиты растений, новейших достижений в области селекции.
Формат "Дня поля" будет расширен за счет специально разработанной интернет-платформы, пользователи которой смогут совершить виртуальную экскурсию по экспозиции. Предусмотрена обширная деловая программа, которая пройдет преимущественно в режиме онлайн. Будут созданы технические возможности для дистанционного проведения встреч и подписания соглашений, обсуждения актуальных тенденций развития отрасли и обмена опытом.
Как отметили в пресс-службе, новый формат позволит познакомить с актуальными разработками отечественного АПК более широкую аудиторию, а также по-новому взглянуть на решение вопросов развития сельского хозяйства, аграрной науки и технологий.
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