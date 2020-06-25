МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Агротехническая выставка "Всероссийский день поля" откроется 9 июля в Агротехническая выставка "Всероссийский день поля" откроется 9 июля в Брянской области , с учетом эпидемиологической ситуации в этом году она пройдет не только в традиционном формате, но и и в режиме онлайн, сообщает пресс-служба Минсельхоза РФ.

"День поля" – масштабная выставка передовых технологий сельского хозяйства, демонстрируемых в реальных полевых условиях. Как и в прошлые годы, здесь будет представлен широкий спектр современной сельхозтехники и оборудования, удобрений и средств защиты растений, новейших достижений в области селекции.

Формат "Дня поля" будет расширен за счет специально разработанной интернет-платформы, пользователи которой смогут совершить виртуальную экскурсию по экспозиции. Предусмотрена обширная деловая программа, которая пройдет преимущественно в режиме онлайн. Будут созданы технические возможности для дистанционного проведения встреч и подписания соглашений, обсуждения актуальных тенденций развития отрасли и обмена опытом.