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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200625/1573455851.html
Готовность первой очереди завода по производству сыра составляет 80%
Готовность первой очереди комплекса по производству сыра в Дмитровском городском округе Московской области составляет 80%, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T12:21
новости подмосковья
андрей разин
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60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
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60
андрей разин

Готовность первой очереди завода по производству сыра составляет 80%

12:22 25.06.2020
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаСыр. Архивное фото
Сыр. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Готовность первой очереди комплекса по производству сыра в Дмитровском городском округе Московской области составляет 80%, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства Подмосковья.
"Строительство первой очереди производственного комплекса по производству сыра и цельномолочной продукции в селе Озерецкое Дмитровского городского округа близится к завершению. Готовность составляет 80%. Проект реализует сельхозпредприятие "Озерецкий молочный комбинат", -приводятся слова главы ведомства Андрея Разина.
По словам министра, общий объём переработки молока составит 300 тонн в сутки. В рамках производства планируется применение инновационных технологий, в том числе роботизированного оборудования закрытого потока.
"Объём инвестиций первой очереди комплекса составит 1,9 миллиардов рублей. Ввод в эксплуатацию планируется в декабре текущего года. На работу планируется принять более 200 жителей Дмитровского и соседних округов", - добавил Разин.
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Новости ПодмосковьяАндрей Разин
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