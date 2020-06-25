https://ria.ru/20200625/1573455851.html
Готовность первой очереди завода по производству сыра составляет 80%
Готовность первой очереди комплекса по производству сыра в Дмитровском городском округе Московской области составляет 80%, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T12:22
2020-06-25T12:21
новости подмосковья
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РИА Новости
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РИА Новости
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андрей разин
МОСКВА, 25 июн – РИА Новости
. Готовность первой очереди комплекса по производству сыра в Дмитровском городском округе Московской области
составляет 80%, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства Подмосковья.
"Строительство первой очереди производственного комплекса по производству сыра и цельномолочной продукции в селе Озерецкое Дмитровского городского округа близится к завершению. Готовность составляет 80%. Проект реализует сельхозпредприятие "Озерецкий молочный комбинат", -приводятся слова главы ведомства Андрея Разина.
По словам министра, общий объём переработки молока составит 300 тонн в сутки. В рамках производства планируется применение инновационных технологий, в том числе роботизированного оборудования закрытого потока.
"Объём инвестиций первой очереди комплекса составит 1,9 миллиардов рублей. Ввод в эксплуатацию планируется в декабре текущего года. На работу планируется принять более 200 жителей Дмитровского и соседних округов", - добавил Разин.