Готовность первой очереди завода по производству сыра составляет 80%

МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Готовность первой очереди комплекса по производству сыра в Дмитровском городском округе . Готовность первой очереди комплекса по производству сыра в Дмитровском городском округе Московской области составляет 80%, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства Подмосковья.

"Строительство первой очереди производственного комплекса по производству сыра и цельномолочной продукции в селе Озерецкое Дмитровского городского округа близится к завершению. Готовность составляет 80%. Проект реализует сельхозпредприятие "Озерецкий молочный комбинат", -приводятся слова главы ведомства Андрея Разина.

По словам министра, общий объём переработки молока составит 300 тонн в сутки. В рамках производства планируется применение инновационных технологий, в том числе роботизированного оборудования закрытого потока.