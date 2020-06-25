В Минске улучшат городскую навигацию для туристов

МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Власти Минска улучшат городскую навигацию для туристов, Власти Минска улучшат городскую навигацию для туристов, сообщает Национальная телерадиокомпания.

Городская навигация для туристов приобретет новый дизайн, сообщил директор туристско-информационного центра "Минск" Алексей Русакевич. Знаков будет меньше, а стиль будет больше связан с историческим центром города.

Сейчас в белорусской столице установлено более 70 информационных щитов и указателей на русском, белорусском, английском и китайском языках. Такие стенды обычно имеют QR-код, который позволяет получить дополнительную информацию об определенной достопримечательности.

В прошлом году Минск посетили 150 тысяч иностранных туристов из 70 стран. Наибольшее количество гостей было из Германии, США, Италии, Польши и Великобритании.