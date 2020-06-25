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В Минске улучшат городскую навигацию для туристов
Власти Минска улучшат городскую навигацию для туристов, сообщает Национальная телерадиокомпания. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T17:08
туризм
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
туризм, новости - туризм, минск, белоруссия

В Минске улучшат городскую навигацию для туристов

17:08 25.06.2020
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© Depositphotos / Irusetka.yandex.ruДворец спорта в Минске
Дворец спорта в Минске
© Depositphotos / Irusetka.yandex.ru
МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Власти Минска улучшат городскую навигацию для туристов, сообщает Национальная телерадиокомпания.
Городская навигация для туристов приобретет новый дизайн, сообщил директор туристско-информационного центра "Минск" Алексей Русакевич. Знаков будет меньше, а стиль будет больше связан с историческим центром города.
Сейчас в белорусской столице установлено более 70 информационных щитов и указателей на русском, белорусском, английском и китайском языках. Такие стенды обычно имеют QR-код, который позволяет получить дополнительную информацию об определенной достопримечательности.
В прошлом году Минск посетили 150 тысяч иностранных туристов из 70 стран. Наибольшее количество гостей было из Германии, США, Италии, Польши и Великобритании.
Доля Минска в общем объеме экспорта белорусских туристических услуг составляет 56 процентов. В прошлом году город заработал на туризме 145 миллионов долларов.
Кисловодск.
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмМинскБелоруссия
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