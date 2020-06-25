Белоруссия изменила правила самоизоляции для прибывающих в страну

Медицинские работники во время визита к пациентам, контактировавшим с заболевшими коронавирусом, в Минске

МИНСК, 25 июн – РИА Новости. Белоруссия сократила перечень стран, по прибытии из которых необходимо соблюдать режим самоизоляции из-за пандемии нового коронавируса, сообщила в четверг пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Ранее на фоне пандемии COVID-19 в республике было принято постановление правительства, что все прибывающие в Белоруссию из стран, где есть случаи инфицирования коронавирусом, обязаны пройти 14-дневную самоизоляцию по месту своего проживания или пребывания. В этот список были включены 169 стран, включая Россию.

"По состоянию на 25 июня из перечня стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19, дополнительно исключены еще 14 государств", - говорится в сообщении.

Речь идет об Австралии, Египте, Израиле, Грузии, Канаде, Нидерландах, Великобритании, ОАЭ, Казахстане, Южной Корее, Сингапуре, США, Турции, Японии. Ранее из перечня были исключены 37 стран, России среди них также не было.

"Лица, прибывшие из этих стран, не обязаны находиться в самоизоляции в течение 14 календарных дней со дня прибытия в Республику Беларусь. В отношении лиц, прибывших в Республику Беларусь из стран, исключенных 25 июня из перечня, дальнейшее нахождение в самоизоляции не требуется", - говорится в сообщении.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,1 миллиона случаев заражения, свыше 473 тысяч человек скончались.