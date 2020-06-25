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Москвичи смогут сами загружать данные в электронную медкарту с 26 июня
Москвичи в пятницу получат доступ к данным электронной медкарты с мобильных устройств и смогут сами загружать данные о своем здоровье в электронную медкарту,... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T12:18
анастасия ракова
москва
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
анастасия ракова , москва, общество

Москвичи смогут сами загружать данные в электронную медкарту с 26 июня

12:18 25.06.2020
2154
© РИА Новости / Алексей МайшевМосква
Москва
© РИА Новости / Алексей Майшев
Москва. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Москвичи в пятницу получат доступ к данным электронной медкарты с мобильных устройств и смогут сами загружать данные о своем здоровье в электронную медкарту, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"С 14 января 2020 года мы открыли москвичам доступ к электронным медицинским картам на портале mos.ru. Всего создано более 10 миллионов электронных медкарт, при этом уже более 650 тысяч горожан оформили доступ к своим медицинским данным. И мы продолжаем расширять возможности этого сервиса: с завтрашнего дня мы запускаем мобильную версию электронной медицинской карты. Теперь полные сведения о состоянии здоровья не только хранятся в одном удобном месте, но и всегда будут под рукой", - рассказала Ракова.
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По ее словам, в мобильной версии пользователи получат полный доступ к сведениям о своем здоровье – вся информация из электронной медкарты будет доступна и со смартфона. Все медицинские документы из электронной медкарты в мобильном приложении можно будет скачать и отправить через электронную почту или мессенджеры.
Она отметила, что на смартфоне также доступна запись на прием к врачу – в приложении можно настроить уведомления о предстоящих посещениях врача или оповещения о записях. Это позволяет выбрать необходимого специалиста, а также удобную дату и время приема. Талон печатать не нужно – достаточно открыть запись в приложении.
"Теперь с помощью медкарты можно следить за ключевыми показателями здоровья. С завтрашнего дня появится возможность загружать данные о температуре тела и уровне кислорода, а с 29 июня – о пульсе, уровне сахара в крови и артериальном давлении. Для этого в медкарте, как в мобильном приложении, так и на mos.ru, запустился новый раздел – "Дневник здоровья", - сообщила Ракова.
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Она добавила, что тем пользователям, которые привыкли вести дневники здоровья в таких приложениях, как Apple Health и Google Fit, не потребуется менять свои привычки. "Достаточно будет установить специальное приложение "ЕМИАС Коннект" и дать согласие на отправку желаемых сведений в электронную карту. Необходимо отметить, что с приложениями Apple Health и Google Fit интегрированы сотни умных носимых гаджетов (например, весы, тонометры, глюкометры и другие). Данные со всех этих гаджетов, естественно, с согласия пациента, теперь могут быть доступны врачу в режиме реального времени", - сказала Ракова.
Кроме того, по словам заммэра, москвичи смогут самостоятельно загружать разнообразные медицинские данные в электронную карту на сайте mos.ru. В последующем эта функция появится и в мобильном приложении.
"Обеспечить реальную полноту медицинских сведений невозможно без участия самого пациента в этом процессе. И теперь мы даем возможность вносить данные в медкарту самостоятельно – даем в руки пациенту инструмент заботы о своем здоровье. Теперь москвичи смогут подгружать данные о детских прививках, сделанных в федеральных и частных учреждениях. Также горожане могут внести информацию о семейном анамнезе – историю заболеваний родителей, бабушек и дедушек. Такая информация может пригодиться лечащему врачу для более точной постановки диагноза и своевременного выявления генетических патологий. Кроме того, благодаря "Дневнику здоровья" можно отслеживать динамику состояния, что особенно важно для пациентов с хроническими заболеваниями", - рассказала Ракова.
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Для добавления информации о прививках потребуется прикрепить скан прививочного сертификата или медицинской справки о проведенной профилактической прививке.
"Вся персональная информация и медицинские данные пациента надежно защищены. Для получения доступа к электронной медицинской карте пользователю нужно подтвердить свою личность. Кроме того, при каждом входе в ЭМК пользователю приходит одноразовый пароль на мобильный телефон. Доступ к электронным медкартам детей получают родители, чье родство официально подтверждено на mos.ru", - добавила вице-мэр.
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Анастасия РаковаМоскваОбщество
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