Россия поднялась на 12-е место в мире по числу смертей из-за COVID-19

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Россия занимает по данным на 12.00 мск четверга 12-е место в мире по количеству смертей среди пациентов с новой коронавирусной инфекцией, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
Во вторник сообщалось, что по данным университета, Россия находилась на 14-й позиции по количеству летальных случаев в связи с COVID-19. До этого РФ в течение нескольких недель занимала 13-ю строчку в списке.
Специалисты университета отмечают, что на первом месте по количеству жертв заболевания находятся США - там скончались 121,9 тысячи человек. Следом идут Бразилия (53 830), Великобритания (43 165), Италия (34 644), Франция (29 734), Испания (28 327), Мексика (24 324), Индия (14 894), Иран (9 996), Бельгия (9 722), Германия (8 935) и затем Россия, где погибло 8 594 заболевших, сообщает университет.
При этом по числу заразившихся коронавирусом нового типа РФ занимает третью позицию в списке университета. Согласно его данным, в России c начала вспышки COVID-19 заболели 613 148 человек, в Бразилии - 1 188 631 и в США - 2 381 369.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.