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Новости Подмосковья
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Детский сад на 250 мест построят в подмосковном Королеве
Строительство детского сада на 250 мест на улице Академика Легостаева в городском округе Королев Московской области планируется завершить к 2023 году, говорится РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T12:17
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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московская область (подмосковье), королев, общество

Детский сад на 250 мест построят в подмосковном Королеве

12:17 25.06.2020
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© Fotolia / dmitrimarutaДетский сад
Детский сад
© Fotolia / dmitrimaruta
МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Строительство детского сада на 250 мест на улице Академика Легостаева в городском округе Королев Московской области планируется завершить к 2023 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Подмосковья.
Объект будет построен в рамках государственной программы Подмосковья "Строительство объектов социальной инфраструктуры".
"По объекту получена исходно-разрешительная документация, сформирован пакет документов и передан для проведения конкурсных процедур по проектированию детского сада. Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2023 году", - говорится в сообщении.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)КоролевОбщество
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