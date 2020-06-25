https://ria.ru/20200625/1573455549.html
Детский сад на 250 мест построят в подмосковном Королеве
Строительство детского сада на 250 мест на улице Академика Легостаева в городском округе Королев Московской области планируется завершить к 2023 году, говорится РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T12:17
2020-06-25T12:17
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), королев, общество