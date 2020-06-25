Друг человека: как московские кинологи воспитывают поисковых собак

Сотрудник МЧС со служебной собакой во время тренировки в учебно-тренировочном центре в деревне Апаринки

Собаки – не только отличные компаньоны и домашние любимцы, но и верные помощники спасателей. В лесах и во время техногенных катастроф их острый нюх незаменим для поиска потерявшихся или пострадавших людей. Корреспондент РИА Новости узнал, как московские кинологи воспитывают поисковых собак , какая порода лучше всего подходит для спасательных работ и когда четвероногие следопыты выходят на пенсию.

И коллега, и любимец

Универсальной породы как таковой для работы по поиску людей не существует, уверяет спасатель 2 класса и кинолог Любовь Петрушина. Выбирая собаку для дрессировки, кинологи в первую очередь смотрят на ее физическое состояние, темперамент и размеры.

"Собака для поисковых работ не должна быть слишком маленькой. При работе в лесу она очень быстро устанет, потому что придется много бегать по высокой траве или перелезать через упавшие деревья. Крупным собакам тоже непросто работать – они, например, не смогут долго лазить по завалам и проходить в узкие ходы", – объясняет Петрушина.

По ее словам, в основном кинологи Пожарно-спасательного центра (ПСЦ) Москвы предпочитают работать с лабрадорами и бордер-колли. Эти породы небольшого размера ценятся за дружелюбное отношение к людям, сообразительность и легкость в дрессировке. Хотя, признается Петрушина, среди поисковых собак могут встречаться и метисы, и "двортерьеры".

"В одном из наших кинологических расчетов есть даже экзотическая собака породы муди, очень забавная", – отмечает кинолог.

Кинологи ПСЦ работают со своими личными собаками: на дежурстве они – коллеги, а дома – самые обычные любимцы. За уходом, кормежкой и состоянием здоровья животных специалисты также следят самостоятельно, хотя в дни работы хвостатым помощникам полагается порция корма (объем соответствует размерам собаки).

Тренировки и работа

По словам Петрушиной, в среднем подготовка собаки к аттестации на поисковую работу занимает около года – многое зависит от способностей и возраста животного, а также опыта кинолога.

"Чем чаще с собакой занимаются, тем лучше. Чтобы она могла участвовать в поисковых работах, ей сначала ставят ассоциацию на человека. Делается это с помощью лакомств. Питомца тренируют догонять человека, чтобы получить за это награду. Сначала все происходит в формате игры, догонялок, но со временем усложняется. Собака должна быть всегда замотивированной либо на еду, либо на игру, чтобы ее можно было обучить", – объясняет специалист.

Как только ассоциация с человеком сформирована, кинологи переходят к постановке обозначения, то есть сигнала, который должна подать собака, найдя пострадавшего. Стандартное обозначение – это облайка, говорит Петрушина.

"Когда собака находит человека в лесу или под завалами, она фиксируется рядом с пострадавшим, не трогает его и просто начинает лаять, пока не подойдет кинолог. С течением дрессировки животные учатся лаять по несколько минут без остановки", – поясняет она.

На старте обучения поисковым работам заниматься с собакой необходимо два-три раза в неделю. Отработке навыков у более опытных псов можно уделять один день в неделю, советует Петрушина.

Ежегодно кинологи со своими подопечными проходят обязательную аттестацию, чтобы подтвердить квалификацию. Пройдя тест успешно, они получают разрешение на работу сроком на год. Если же получить аттестацию не выходит, дрессировке придется посвятить еще несколько месяцев.

"Кинолог и собака – это единый расчет, их успех зависит друг от друга. На аттестации кинологи не просто выпускают собаку в лес на поиск и сидят без дела. Они обязаны взаимодействовать со своими питомцами, направлять, командовать, где-то придерживать, а где-то наоборот – не мешать", – подчеркивает кинолог.

Кинологи ПСЦ и их хвостатые коллеги работают по четкому графику – обычно сутки через четверо. Однако и на выходных расчеты не сидят без дела. По словам Петрушиной, многие специалисты в свободные от дежурств дни помогают волонтерским организациям и поисково-спасательным отрядам, таким как "Лиза Алерт", разыскивать потерявшихся горожан.

Горячий сезон

Самый активный сезон для кинологов и поисковых собак – это лето, признается Петрушина.

"Как только начинается сезон, и люди начинают отдыхать в лесу, ходить по грибы и ягоды, мы выезжаем каждый день по несколько раз. Иногда даже ночью приходится работать", – делится опытом специалист.

В основном собак в Москве используют для работы по лесному поиску и при техногенных катастрофах (обрушения и завалы, провал грунта). Впрочем, участвуют хвостатые спасатели и в показательных выступлениях. По словам Петрушиной, кинологи нередко устраивают мастер-классы по взаимодействию с собаками для детей, ездят по приютам для безнадзорных животных.

"Мы показываем, что поисковые собаки безобидны, лояльны, они не способны напугать или напрыгнуть на человека. Иногда потерявшиеся в лесу пугаются собак, наша задача – показать, что в них нет ничего страшного. Уже давно научно доказано, что если человек испытывает стресс и может погладить уверенное, спокойное животное, то его самочувствие сразу улучшится", – говорит Петрушина.

По ее словам, в среднем поисковые собаки способны активно работать до 9-10 лет в зависимости от породы и размера. Некоторые небольшие псы могут заниматься поиском и до глубокой старости, уверяет специалист.