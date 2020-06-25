Число случаев COVID-19 в Польше превысило 33 тысячи

Прохожие в медицинских масках на улице в Варшаве

ВАРШАВА, 25 июн – РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Число выявленных случаев коронавируса в Польше превысило 33 тысячи, сообщает министерство здравоохранения страны.

По данным минздрава, за минувшие сутки лабораторные исследования подтвердили наличие коронавируса у 298 человек. Общее количество положительных проб с начала эпидемии составляет 33 119.

За тот же период скончались 16 человек. Общее число летальных случаев составило 1412.

Первый пациент с коронавирусной инфекцией был выявлен в Польше 4 марта. Это мужчина, прибывший из Германии . Он полностью выздоровел и был выписан из госпиталя на третьей неделе лечения.

По последним данным, в Польше в связи с коронавирусом госпитализированы 1974 человек, 74 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, 92 409 находится на карантине, 18 654 выздоровели.