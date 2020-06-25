Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200625/1573455335.html
Число случаев COVID-19 в Польше превысило 33 тысячи
Число выявленных случаев коронавируса в Польше превысило 33 тысячи, сообщает министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T12:14
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
польша
германия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568534376_0:315:3079:2047_1400x0_80_0_0_ba4fa0bc86b1c2a7043a13bd5d7ac4b3.jpg
https://ria.ru/20200625/1573437581.html
польша
германия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568534376_0:315:3079:2047_1400x0_80_0_0_ba4fa0bc86b1c2a7043a13bd5d7ac4b3.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568534376_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_bd51d72bf63b103bfc93e5befdbdca25.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568534376_495:0:2542:2047_1400x0_80_0_0_e533e7351954de0496be5fb4a44943a0.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, польша, германия, в мире

Число случаев COVID-19 в Польше превысило 33 тысячи

12:14 25.06.2020
249
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрохожие в медицинских масках на улице в Варшаве
Прохожие в медицинских масках на улице в Варшаве
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
ВАРШАВА, 25 июн – РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Польше превысило 33 тысячи, сообщает министерство здравоохранения страны.
По данным минздрава, за минувшие сутки лабораторные исследования подтвердили наличие коронавируса у 298 человек. Общее количество положительных проб с начала эпидемии составляет 33 119.
За тот же период скончались 16 человек. Общее число летальных случаев составило 1412.
Первый пациент с коронавирусной инфекцией был выявлен в Польше 4 марта. Это мужчина, прибывший из Германии. Он полностью выздоровел и был выписан из госпиталя на третьей неделе лечения.
Девушка надевает защитную маску
Вчера, 04:54Распространение нового коронавируса
Врач рассказал о неожиданном эффекте масочного режима
По последним данным, в Польше в связи с коронавирусом госпитализированы 1974 человек, 74 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, 92 409 находится на карантине, 18 654 выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
320000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоПольшаГерманияВ мире
Рекомендуем
Палата во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Международном выставочном центре Крокус Экспо в Красногорске
Россия поднялась на 12-е место в мире по числу смертей из-за COVID-19
Таллин
В Эстонии число заразившихся коронавирусом достигло 1984
Греческие медицинские работники на границе Греции и Турции в районе поселка Кастанеэ
Почти 40 беженцев вернулись в Сирию из-за рубежа за сутки
Медицинские работники во время визита к пациентам, контактировавшим с заболевшими коронавирусом, в Минске
Белоруссия изменила правила самоизоляции для прибывающих в страну
Машина скорой помощи в Медане, Индонезия
В Индонезии число заразившихся коронавирусом превысило 50 тысяч
Муниципальные работники во время дезинфекции Бухареста, Румыния
В Румынии число заразившихся коронавирусом достигло 25 286
Люди в очереди за масками и едой в районе Гарлема в Нью-Йорке, США
В Неваде введут масочный режим
Машина скорой помощи в Польше
В Польше число заразившихся коронавирусом достигло 32 527
Пациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне
В США в пяти штатах выявили рекордное число случаев COVID-19 за сутки
Место падения автобуса с эстакады в Варшаве
В Варшаве два человека погибли при падении автобуса с виадука
Школьные рюкзаки
В Польше в сентябре откроют школы
Машина скорой помощи в Польше
В Польше число случаев COVID-19 достигло 32 821
Прохожие в защитных масках на улице Тегерана
Число жертв коронавируса в Иране превысило десять тысяч
Тест на коронавирус
Эксперты оценили ситуацию с коронавирусом в Латинской Америке
Сжигание использованных масок в Киеве
Премьер Украины заявил об ухудшении ситуации с COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:46В Подмосковье вылечили более 30 тысяч пациентов с коронавирусом
08:43В Индии от ударов молний умерли более ста человек за двое суток
08:38В МИД Японии рассказали о переговорах с Россией
08:34Из Владивостока впервые за долгое время запустят рейсы в Сочи и Крым
08:30Российские виноделы попросили преференций
08:30Греческий политик считает, что статья Путина касается не только историков
08:26В Узбекистане выявили 238 новых случаев заражения коронавирусом
08:19Более 260 населенных пунктов Украины остаются подтопленными
08:15В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 132 пациента от COVID-19
08:13Житель Новосибирска ехал на дачу в вагоне с углем, но оказался в Кузбассе
08:09Новейший лазерный резак для водолазов покажут на форуме "Армия-2020"
08:04Внешность кота Матроскина изменится в новом сезоне "Простоквашино"
07:59В Москве в пятницу ожидается солнечная погода без осадков
07:56Минздрав предложил отложить новые правила получения справок для водителей
07:50Общая явка на электронное голосование по конституции составляет 49,5%
07:34Коронавирус за последние сутки выявили еще у 44 жителей Кузбасса
07:32В Киргизии число случаев инфицирования COVID-19 превысило 4,2 тысячи
07:23Добровольцы рассказали о самочувствии после вакцинации от COVID-19
07:14СМИ: в КНДР не было антиамериканских митингов в годовщину Корейской войны
07:12В Индии число выявленных случаев коронавируса приблизилось к 500 тысячам
Лента новостейМолния