Москвичей пригласили на тестирование на антитела к COVID-19

"В целях оценки популяционного иммунитета к новой коронавирусной инфекции Роспотребнадзор с 25.06.2020 по 30.06.2020 проводит бесплатное тестирование жителей Москвы на антитела к COVID-19", - говорится в сообщении.

Отмечается что для участия в тестировании необходимо заполнить анкету на сайте ФБУН Московский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н.Габричевского Роспотребнадзора.

С 15 мая в Москве началось ИФА-тестирование для исследования формирования иммунитета к коронавирусу. Вначале принять участие в скрининге можно было только по приглашению, с конца мая услуга стала доступна для всех желающих по предварительной записи в городских поликлиниках.