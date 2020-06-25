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Москвичей пригласили на тестирование на антитела к COVID-19
Роспотребнадзор приглашает москвичей на бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу, сообщается на официальном сайте управления Роспотребнадзора по... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T12:15
распространение нового коронавируса
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество

Москвичей пригласили на тестирование на антитела к COVID-19

12:15 25.06.2020
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© РИА Новости / Денис АбрамовМедицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Роспотребнадзор приглашает москвичей на бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу, сообщается на официальном сайте управления Роспотребнадзора по Москве.
"В целях оценки популяционного иммунитета к новой коронавирусной инфекции Роспотребнадзор с 25.06.2020 по 30.06.2020 проводит бесплатное тестирование жителей Москвы на антитела к COVID-19", - говорится в сообщении.
Медицинский работник держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
23 июня, 16:28Распространение нового коронавируса
В Подмосковье утроят число тестов на антитела к COVID-19
Отмечается что для участия в тестировании необходимо заполнить анкету на сайте ФБУН Московский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н.Габричевского Роспотребнадзора.
С 15 мая в Москве началось ИФА-тестирование для исследования формирования иммунитета к коронавирусу. Вначале принять участие в скрининге можно было только по приглашению, с конца мая услуга стала доступна для всех желающих по предварительной записи в городских поликлиниках.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Девушка сдает тест на наличие антител к вирусу SARS-CoV-2
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МоскваОбщество
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