Хабаровского полицейского наградили за спасение выпавшего из авто ребенка

ХАБАРОВСК, 25 июн — РИА Новости. Полицейский из Хабаровска Александр Богатырев награжден медалью МВД России за спасение трехлетнего ребенка, который выпал на проезжую часть из неуправляемого автомобиля, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По информации МВД, на перекрестке улиц Павла Морозова и Бийской в городе Хабаровске произошло столкновение двух автомобилей, после чего неуправляемый микроавтобус продолжил движение по круговой траектории. Внезапно из открытого окна передней пассажирской двери на проезжую часть выпал ребенок. Очевидцем происшествия стал сотрудник полиции Александр Богатырев. Он выбежал из своей машины, подхватил ребенка и перенес в безопасное место. Через несколько секунд неуправляемый микроавтобус проехал там, где только что находился мальчик.
"Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении старшего оперуполномоченного уголовного розыска УМВД России по городу Хабаровску майора полиции Александра Богатырева", — сообщила Волк.
По ее словам, полицейский, став свидетелем ДТП, мгновенно сориентировался и предотвратил наезд неуправляемого автомобиля на трехлетнего мальчика.
"За проявленные смелость и самоотверженность при спасении ребенка старший оперуполномоченный уголовного розыска УМВД России по городу Хабаровску майор полиции Александр Богатырев награжден медалью МВД России "За смелость во имя спасения", — отметила она.
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