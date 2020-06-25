Хабаровского полицейского наградили за спасение выпавшего из авто ребенка

"Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении старшего оперуполномоченного уголовного розыска УМВД России по городу Хабаровску майора полиции Александра Богатырева", — сообщила Волк.

По ее словам, полицейский, став свидетелем ДТП, мгновенно сориентировался и предотвратил наезд неуправляемого автомобиля на трехлетнего мальчика.

"За проявленные смелость и самоотверженность при спасении ребенка старший оперуполномоченный уголовного розыска УМВД России по городу Хабаровску майор полиции Александр Богатырев награжден медалью МВД России "За смелость во имя спасения", — отметила она.