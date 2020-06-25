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Хабаровского полицейского наградили за спасение выпавшего из авто ребенка
Полицейский из Хабаровска Александр Богатырев награжден медалью МВД России за спасение трехлетнего ребенка, который выпал на проезжую часть из неуправляемого... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T23:01
александр богатырь
ирина волк
павел морозов
хабаровск
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Молниеносная реакция: как очевидец ДТП спас выпавшего из машины ребенка
Водитель-очевидец аварии схватил мальчика, выпавшего из салона автомобиля, попавшего в ДТП при совершении разворота. Ребенок чуть не угодил под колеса крутящегося автомобиля отца, который потерял сознание в момент столкновения со встречной машиной. В автомобиле с ребенком не было детского кресла.
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александр богатырь, ирина волк, павел морозов, хабаровск, происшествия

Хабаровского полицейского наградили за спасение выпавшего из авто ребенка

12:13 25.06.2020 (обновлено: 23:01 25.06.2020)
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ХАБАРОВСК, 25 июн — РИА Новости. Полицейский из Хабаровска Александр Богатырев награжден медалью МВД России за спасение трехлетнего ребенка, который выпал на проезжую часть из неуправляемого автомобиля, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По информации МВД, на перекрестке улиц Павла Морозова и Бийской в городе Хабаровске произошло столкновение двух автомобилей, после чего неуправляемый микроавтобус продолжил движение по круговой траектории. Внезапно из открытого окна передней пассажирской двери на проезжую часть выпал ребенок. Очевидцем происшествия стал сотрудник полиции Александр Богатырев. Он выбежал из своей машины, подхватил ребенка и перенес в безопасное место. Через несколько секунд неуправляемый микроавтобус проехал там, где только что находился мальчик.

"Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении старшего оперуполномоченного уголовного розыска УМВД России по городу Хабаровску майора полиции Александра Богатырева", — сообщила Волк.

По ее словам, полицейский, став свидетелем ДТП, мгновенно сориентировался и предотвратил наезд неуправляемого автомобиля на трехлетнего мальчика.
"За проявленные смелость и самоотверженность при спасении ребенка старший оперуполномоченный уголовного розыска УМВД России по городу Хабаровску майор полиции Александр Богатырев награжден медалью МВД России "За смелость во имя спасения", — отметила она.
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Александр БогатырьИрина ВолкПавел МорозовХабаровскПроисшествия
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