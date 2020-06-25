Эксперты оценили ситуацию с коронавирусом в Латинской Америке

На сегодняшний день, по официальным данным, в Бразилии зафиксировано 53 830 летальных исходов, в Мексике число жертв составляет 24 324.

Институт медицинских показателей и оценки является независимой исследовательской организацией в при университете штата Вашингтон, которая занимается измерением показателей при наиболее значимых проблемах в сфере здравоохранения.