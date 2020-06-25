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Распространение нового коронавируса
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Эксперты оценили ситуацию с коронавирусом в Латинской Америке
Число жертв коронавирусной инфекции в странах Латинской Америки к октябрю превысит 388 тысяч, прогнозирует Институт медицинских показателей и оценки при... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T12:11
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
аргентина
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, аргентина, эквадор, вашингтон (штат), в мире

Эксперты оценили ситуацию с коронавирусом в Латинской Америке

12:11 25.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Тест на коронавирус. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Число жертв коронавирусной инфекции в странах Латинской Америки к октябрю превысит 388 тысяч, прогнозирует Институт медицинских показателей и оценки при университете штата Вашингтон.
Согласно опубликованному на сайте университета прогнозу, к 1 октября число умерших с COVID-19 достигнет отметки в 388 300. Больше всего смертей прогнозируется в Бразилии и Мексике - 166 и 88 тысяч соответственно. В Аргентине, Чили, Колумбии, Эквадоре, Гватемале и Перу число жертв, согласно университету, может превысить 10 тысяч, при этом в 15 странах, включая Парагвай, Уругвай, Белиз ожидается менее тысячи смертей.
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На сегодняшний день, по официальным данным, в Бразилии зафиксировано 53 830 летальных исходов, в Мексике число жертв составляет 24 324.
Институт медицинских показателей и оценки является независимой исследовательской организацией в при университете штата Вашингтон, которая занимается измерением показателей при наиболее значимых проблемах в сфере здравоохранения.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыАргентинаЭквадорВашингтон (штат)В мире
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