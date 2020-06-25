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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200625/1573455065.html
Общая явка на электронное голосование по поправкам составляет более 11%
Общая явка на электронное голосование по Конституции спустя почти два часа после начала составляет 11,45%, проголосовали более 15,5 тысячи человек, следует из... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T12:20
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
владимир путин
москва
нижегородская область
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Как проголосовать онлайн по поправкам к Конституции
Жители двух российских регионов — Москвы и Нижегородской области — смогут проголосовать за поправки к Конституции в интернете, для этого подойдет любой гаджет. Чтобы выразить свою позицию, у участников электронного голосования будет шесть дней — с 25 по 30 июня. По информации ЦИК, благодаря использованию технологии блокчейн данные пользователей надежно защищены, и для опасений, что голоса подделают, нет оснований.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
конституция рф, владимир путин, москва, нижегородская область, политика

Общая явка на электронное голосование по поправкам составляет более 11%

12:11 25.06.2020 (обновлено: 12:20 25.06.2020)
427
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМужчина голосует по одобрению внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке No 145 в Москве
Мужчина голосует по одобрению внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке No 145 в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Мужчина голосует по одобрению внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке No 145 в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Общая явка на электронное голосование по Конституции спустя почти два часа после начала составляет 11,45%, проголосовали более 15,5 тысячи человек, следует из данных электронного штаба по наблюдению за электронным голосованием.
Согласно данным штаба, по состоянию на 11.50 общая явка избирателей, решивших проголосовать электронно, составляет 11,45%. В двух регионах проголосовало 15 524 человека.
Голосование по поправкам в Конституцию
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Первыми начали голосовать жители Дальнего Востока. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко пришел на избирательный участок № 727 во Владивостоке вместе с супругой.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко с супругой Ириной во время голосования по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке №727 во Владивостоке
1 из 17

Первыми начали голосовать жители Дальнего Востока. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко пришел на избирательный участок № 727 во Владивостоке вместе с супругой.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Голосование проводится с соблюдением санитарных требований.

Медицинский работник принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Приморском краевом перинатальном центре (ГБУЗ ПКПЦ) во Владивостоке
2 из 17

Голосование проводится с соблюдением санитарных требований.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанк

На участках оборудованы места для дезинфекции рук, пункты контроля температуры, на входе размещены дезинфекционные коврики.

Измерение температуры участника голосования по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке №209 в Чите
3 из 17

На участках оборудованы места для дезинфекции рук, пункты контроля температуры, на входе размещены дезинфекционные коврики.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Пациенты больниц могут проголосовать по поправкам, если в медучреждении созданы временная комиссия и участок.

Медицинские работники принимают участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Приморском краевом перинатальном центре (ГБУЗ ПКПЦ) во Владивостоке
4 из 17

Пациенты больниц могут проголосовать по поправкам, если в медучреждении созданы временная комиссия и участок.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Медицинский работник принимает участие в голосовании по поправкам в Конституцию на избирательном участке в Приморском краевом перинатальном центре во Владивостоке.

Медицинский работник принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Приморском краевом перинатальном центре (ГБУЗ ПКПЦ) во Владивостоке
5 из 17

Медицинский работник принимает участие в голосовании по поправкам в Конституцию на избирательном участке в Приморском краевом перинатальном центре во Владивостоке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

За порядком на избирательных участках следят общественные наблюдатели.

Член избирательной комиссии регистрирует участницу голосования по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке №727 во Владивостоке
6 из 17

За порядком на избирательных участках следят общественные наблюдатели.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанк

Желающие стать общественными наблюдателями подали более 440 тысяч заявок.

Бюллетени для голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке №209 в Чите
7 из 17

Желающие стать общественными наблюдателями подали более 440 тысяч заявок.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанк

Наблюдать за голосованием вызвались также иностранные депутаты, представители политических партий, общественные деятели и журналисты.

Член избирательной комиссии регистрирует участницу голосования по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке №209 в Чите
8 из 17

Наблюдать за голосованием вызвались также иностранные депутаты, представители политических партий, общественные деятели и журналисты.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

В ЦИК отметили, что система полностью готова к голосованию: все бюллетени и средства защиты на месте.

Участники голосования по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке №1008 в селе Ненашево Тульской области
9 из 17

В ЦИК отметили, что система полностью готова к голосованию: все бюллетени и средства защиты на месте.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Все участковые комиссии — а их более 96 тысяч — приступили к работе.

Женщина принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке №1503 в Новосибирске
10 из 17

Все участковые комиссии — а их более 96 тысяч — приступили к работе.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Проголосовать можно в любой день с 25 июня по 1 июля.

Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в городах России
11 из 17

Проголосовать можно в любой день с 25 июня по 1 июля.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Достаточно прийти на участок или известить избирком о желании проголосовать вне помещения.

Выездное голосование по внесению поправок в Конституцию РФ на придомовой территории в Новосибирске
12 из 17

Достаточно прийти на участок или известить избирком о желании проголосовать вне помещения.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Избирательные участки открыты с 10:00 до 20:00.

Женщина принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке №1503 в Новосибирске
13 из 17

Избирательные участки открыты с 10:00 до 20:00.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанк

Зампред Совета безопасности, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев проголосовал на участке в гимназии № 1448 на улице Довженко.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев во время голосования по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в московской гимназии №1448
14 из 17

Зампред Совета безопасности, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев проголосовал на участке в гимназии № 1448 на улице Довженко.

© РИА Новости / Екатерина Штукина
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В Москве открыты 3,6 тысячи избирательных участков, на всех ведется видеонаблюдение.

Женщина голосует по одобрению внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке на Курском вокзале в Москве. Голосование продлится с 25 июня по 1 июля
15 из 17

В Москве открыты 3,6 тысячи избирательных участков, на всех ведется видеонаблюдение.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Кроме того, Москва и Нижегородская область стали двумя пилотными регионами, где можно проголосовать дистанционно.

Женщина голосует по одобрению внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке № 145 в Москве
16 из 17

Кроме того, Москва и Нижегородская область стали двумя пилотными регионами, где можно проголосовать дистанционно.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Поправки в Конституцию вступят в силу, только если граждане их поддержат.

Мужчина голосует по одобрению внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке No 145 в Москве
17 из 17

Поправки в Конституцию вступят в силу, только если граждане их поддержат.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
1 из 17

Первыми начали голосовать жители Дальнего Востока. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко пришел на избирательный участок № 727 во Владивостоке вместе с супругой.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
2 из 17

Голосование проводится с соблюдением санитарных требований.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
3 из 17

На участках оборудованы места для дезинфекции рук, пункты контроля температуры, на входе размещены дезинфекционные коврики.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
4 из 17

Пациенты больниц могут проголосовать по поправкам, если в медучреждении созданы временная комиссия и участок.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
5 из 17

Медицинский работник принимает участие в голосовании по поправкам в Конституцию на избирательном участке в Приморском краевом перинатальном центре во Владивостоке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
6 из 17

За порядком на избирательных участках следят общественные наблюдатели.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
7 из 17

Желающие стать общественными наблюдателями подали более 440 тысяч заявок.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
8 из 17

Наблюдать за голосованием вызвались также иностранные депутаты, представители политических партий, общественные деятели и журналисты.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
9 из 17

В ЦИК отметили, что система полностью готова к голосованию: все бюллетени и средства защиты на месте.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
10 из 17

Все участковые комиссии — а их более 96 тысяч — приступили к работе.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
11 из 17

Проголосовать можно в любой день с 25 июня по 1 июля.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
12 из 17

Достаточно прийти на участок или известить избирком о желании проголосовать вне помещения.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
13 из 17

Избирательные участки открыты с 10:00 до 20:00.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
14 из 17

Зампред Совета безопасности, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев проголосовал на участке в гимназии № 1448 на улице Довженко.

© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
15 из 17

В Москве открыты 3,6 тысячи избирательных участков, на всех ведется видеонаблюдение.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
16 из 17

Кроме того, Москва и Нижегородская область стали двумя пилотными регионами, где можно проголосовать дистанционно.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
17 из 17

Поправки в Конституцию вступят в силу, только если граждане их поддержат.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании смогут жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области.
Дистанционное электронное голосование по поправкам в Конституцию РФ будет проходит с 25 июня по 30 июня.
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФВладимир ПутинМоскваНижегородская областьПолитика
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