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В Тульской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 90
Два пациента в возрасте 50 лет и 91 года с подтвержденным коронавирусом умерли за сутки в Тульской области, общее число летальных случаев возросло до 90,... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T12:10
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
тульская область
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РИА Новости
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, тульская область, общество

В Тульской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 90

12:10 25.06.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
Медицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
© РИА Новости / Максим Блинов
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ВОРОНЕЖ, 25 июн - РИА Новости. Два пациента в возрасте 50 лет и 91 года с подтвержденным коронавирусом умерли за сутки в Тульской области, общее число летальных случаев возросло до 90, выздоровели около 5,1 тысячи человек, сообщает областное правительство.
За минувшие сутки в области зарегистрированы 82 случая заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровел за сутки 81 человек.
"Два пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались от пневмонии. Это жители Тулы и Донского в возрасте 50 лет и 91 года", - говорится в сообщении.
В Тульской области за время пандемии COVID-19 подтвержден у 6302 человек, выздоровели 5092 пациента.
Всего в регионе умерли 90 пациентов с подтвержденным COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Тульская областьОбщество
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