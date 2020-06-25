В Тульской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 90

За минувшие сутки в области зарегистрированы 82 случая заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровел за сутки 81 человек.

"Два пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались от пневмонии. Это жители Тулы и Донского в возрасте 50 лет и 91 года", - говорится в сообщении.

В Тульской области за время пандемии COVID-19 подтвержден у 6302 человек, выздоровели 5092 пациента.

Всего в регионе умерли 90 пациентов с подтвержденным COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.