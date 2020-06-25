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В Москве появились "сады здоровья"
Три уникальных "сада здоровья", в которых москвичи и гости столицы могут отдохнуть и позаниматься спортом, созданы на природных территориях Москвы, сообщает... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T12:35
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
общество
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
москва, общество

В Москве появились "сады здоровья"

12:09 25.06.2020 (обновлено: 12:35 25.06.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкОтдых горожан в парках Москвы
Отдых горожан в парках Москвы
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Отдых горожан в парках Москвы . Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Три уникальных "сада здоровья", в которых москвичи и гости столицы могут отдохнуть и позаниматься спортом, созданы на природных территориях Москвы, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
"Сад здоровья и активного долголетия" расположился в Бирюлевском дендропарке, парк "Седьмое чувство" - в ландшафтном заказнике "Тропаревкий", "Садово-парковая территория" - в природном заказнике "Долина реки Сетунь". Главной целью "садов здоровья" является создание комфортной среды для активного и тихого отдыха. Любой посетитель может выбрать досуг на свой вкус - просто прогуляться и отдохнуть на скамейке в тени деревьев или провести время на спортивной площадке", - цитируют в пресс-службе Бирюкова.
Отмечается, что для разных категорий посетителей в "садах здоровья" есть свои многофункциональные зоны. Это - места для тихого отдыха с беседками, спортивные площадки для воркаута, детские площадки с современным оборудованием для игр. Также в "садах здоровья" оборудованы места для занятий дыхательной гимнастикой цигун, специальные площадки для проведения открытых уроков и мастер-классов.
"По всей благоустроенной площади созданы прогулочные маршруты, вдоль которых обустроены места для отдыха, установлены кормушки для птиц. Скамейки расположены в специальных карманах, рядом с ними предусмотрено место для парковки коляски", - цитируют в пресс-службе заммэра.
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Уточняется, что в "садах здоровья" особый целебный воздух, ведь в них высаживали растения с учетом их фитонцидных свойств. "Общеизвестно, что лесной воздух очень полезен для здоровья именно потому, что в нем много фитонцидов, которые убивают или подавляют болезнетворные организмы. В "садах здоровья" высажены фитонцидные деревья и кустарники, а также пряно-ароматические травы", - цитируют в пресс-службе заммэра.
Сообщается, что особое внимание при реализации проектов уделялось слабовидящим группам населения - для них в "садах здоровья" установлены таблички Брайля. В парке "Седьмое чувство" построена тактильная дорожка для ходьбы, несколько зон тропинки заполнены разными материалами: галькой, отсевом и щепой.
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