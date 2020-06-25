В Москве появились "сады здоровья"

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Три уникальных "сада здоровья", в которых москвичи и гости столицы могут отдохнуть и позаниматься спортом, созданы на природных территориях Три уникальных "сада здоровья", в которых москвичи и гости столицы могут отдохнуть и позаниматься спортом, созданы на природных территориях Москвы , сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

"Сад здоровья и активного долголетия" расположился в Бирюлевском дендропарке, парк "Седьмое чувство" - в ландшафтном заказнике "Тропаревкий", "Садово-парковая территория" - в природном заказнике "Долина реки Сетунь". Главной целью "садов здоровья" является создание комфортной среды для активного и тихого отдыха. Любой посетитель может выбрать досуг на свой вкус - просто прогуляться и отдохнуть на скамейке в тени деревьев или провести время на спортивной площадке", - цитируют в пресс-службе Бирюкова.

Отмечается, что для разных категорий посетителей в "садах здоровья" есть свои многофункциональные зоны. Это - места для тихого отдыха с беседками, спортивные площадки для воркаута, детские площадки с современным оборудованием для игр. Также в "садах здоровья" оборудованы места для занятий дыхательной гимнастикой цигун, специальные площадки для проведения открытых уроков и мастер-классов.

"По всей благоустроенной площади созданы прогулочные маршруты, вдоль которых обустроены места для отдыха, установлены кормушки для птиц. Скамейки расположены в специальных карманах, рядом с ними предусмотрено место для парковки коляски", - цитируют в пресс-службе заммэра.

Уточняется, что в "садах здоровья" особый целебный воздух, ведь в них высаживали растения с учетом их фитонцидных свойств. "Общеизвестно, что лесной воздух очень полезен для здоровья именно потому, что в нем много фитонцидов, которые убивают или подавляют болезнетворные организмы. В "садах здоровья" высажены фитонцидные деревья и кустарники, а также пряно-ароматические травы", - цитируют в пресс-службе заммэра.