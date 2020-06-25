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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
https://ria.ru/20200625/1573454940.html
Россия зафиксировала одно нарушение перемирия в Сирии за сутки
Россия в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за сутки зафиксировала одно нарушение, Турция - два, сообщается в... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T12:09
война в сирии
война в сирии
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353
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война в сирии, идлиб (мухафаза), хама (город), сирия, в мире

Россия зафиксировала одно нарушение перемирия в Сирии за сутки

12:09 25.06.2020
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкБронеавтомобили военной полиции РФ в Сирии
Бронеавтомобили военной полиции РФ в Сирии
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Бронеавтомобили военной полиции РФ в Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Россия в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за сутки зафиксировала одно нарушение, Турция - два, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксирован один факт открытия огня в провинции Идлиб. Турецкой частью представительства зафиксировано два факта открытия огня в провинции Латакия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в течение суток центр по примирению враждующих сторон провел две гуманитарные акции. В населенном пункте Хармала (провинция Ракка) выдано 440 продовольственных наборов общим весом 2,134 тонны. В населенном пункте Скальбия (провинция Хама) - 250 продовольственных наборов общим весом 1,212 тонны.
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