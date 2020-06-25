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Война в Сирии
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Почти 40 беженцев вернулись в Сирию из-за рубежа за сутки
Почти 40 беженцев вернулись в Сирию из Ливана за минувшие сутки, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев,... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T12:07
война в сирии
война в сирии
министерство обороны рф (минобороны рф)
ирак
сирия
иордания
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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война в сирии, министерство обороны рф (минобороны рф), ирак, сирия, иордания, в мире

Почти 40 беженцев вернулись в Сирию из-за рубежа за сутки

12:07 25.06.2020
113
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкГреческие медицинские работники на границе Греции и Турции в районе поселка Кастанеэ
Греческие медицинские работники на границе Греции и Турции в районе поселка Кастанеэ
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Почти 40 беженцев вернулись в Сирию из Ливана за минувшие сутки, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на сайте Минобороны России.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" и "Телль-Калах" возвратились 39 беженцев (в том числе: женщин – 12, детей – 20). Из Иордании через пункт пропуска "Насиб" вывод беженцев не осуществлялся", - говорится в сообщении.
В места постоянного проживания внутри страны в течение суток вернулись двое беженцев.
Добавляется, что инженерные подразделения ВС Сирии за сутки разминировали 1,7 гектара территории в населенных пунктах Дума (провинция Дамаск), Джасим и Эль-Харра (провинция Дераа). Обнаружено и уничтожено 36 взрывоопасных предмета.
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24 июня, 17:41
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Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииВойна в СирииМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)ИракСирияИорданияВ мире
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